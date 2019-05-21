مؤشر “البورصة” ينخفض 0.77 %

عمان -الغد – انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق بورصة عمان أمس بنسبة 0.77 % وصولا إلى 1816.37 نقطة.

وبلغ حجم التداول الإجمالي ليوم أمس نحو2.7 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 3.1 مليون سهم، نفذت من خلال 1.664 عقدا.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة ليوم أمس والبالغ عددها 98 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 27 شركة ارتفاعا في أسعار أسهمها، و33 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها.

أما على المستوى القطاعي، فقد انخفض الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.98 %، وانخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.32 %، وانخفض الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.16 %.

أما بالنسبة للقطاعات الفرعية، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعات الهندسية والإنشائية 1.72 % على التوالي.

في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع البنوك، صناعات الملابس والجلود والنسيج، التبغ والسجائر، الخدمات التجارية، الصناعات الاستخراجية والتعدينية، الفنادق والسياحة، الخدمات التعليمية، الطاقة والمنافع، الخدمات المالية المتنوعة، النقل، التأمين، العقارات، الصناعات الكيماوية، الأغذية والمشروبات 1.15 %، 0.73 %، 0.59 %، 0.44 %، 0.26 %، 0.18 %، 0.14 %، 0.13 %، 0.11 %، 0.06 %، 0.05 %، 0.04 %، 0.02 %، 0.02 % على التوالي.