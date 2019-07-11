مؤشر “البورصة” ينخفض 0.84 % في أسبوع

عمان- _ – انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق بورصة عمان الأسبوع الماضي إلى 1876.8 نقطة مقارنة مع 1892.7 نقطة للأسبوع السابق بتراجع نسبته 0.84 %.

وعلى الصعيد القطاعي فقد انخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 1.14 % وانخفض الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 1.13 % وارتفع الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.36 %.

وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خلال الفترة 07/07-11/07 حوالي 4.5 ملايين دينار مقارنة مع 6.2 مليون دينار للأسبوع السابق وبنسبة انخفاض 26.4 %، وقد بلغ حجم التداول الإجمالي حوالي 22.7 مليون دينار مقارنة مع 30.9 مليون دينار للأسبوع السابق. أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة فقد بلغ 24.7 مليون سهم، نفذت من خلال 13165 عقداً.

وعلى صعيد المساهمة القطاعية في حجم التداول، فقد احتل القطاع المالي المرتبة الأولى حيث حقق ما مقداره 12.2 مليون دينار وبنسبة 53.6 % من حجم التداول الإجمالي، وجاء في المرتبـة الثانيـة قطاع الخدمات بحجم مقداره 7.5 ملايين دينـار وبنسبـة 33.0 %، وأخيراً قطاع الصناعة بحجم مقداره 3.0 ملايين دينار وبنسبة 13.3 %.

ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها للأسبوع الماضي والبالغ عددها 147 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد تبين بأن 49 شركة قد أظهرت ارتفاعاً في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم 70 شركة.

وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها خلال الأسبوع الماضي فهي؛ الانتقائية للاستثمار والتطوير العقاري حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 16.22 %، الأولى للتأمين حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 14.75 %، الإنماء العربية للتجارة والاستثمارات العالمية حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 13.64 %، التسهيلات التجارية الأردنية حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 10.23 %، والديرة للاستثمار والتطوير العقاري حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 8.99 % .