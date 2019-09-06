مؤشر “البورصة” ينخفض 1.08 % في أسبوع

عمان-الغد- انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق بورصة عمان الأسبوع الماضي إلى 1801.4 نقطة مقارنة مع 1821.1 نقطة للأسبوع السابق بتراجع نسبته 1.08 %.

وعلى الصعيد القطاعي فقد انخفض الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 1.23 % , و انخفض الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 2.21 % , و ارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 1.83 % .

وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خلال الفترة من 01/09 – 05/09 حوالي 5.6 مليون دينار مقارنة مع 11.8مليون دينار للأسبوع السابق وبنسبة انخفاض 52.4 %، وقد بلغ حجم التداول الإجمالي لهذا الأسبوع حوالي 28.0 مليون دينار مقارنة مع 58.9 مليون دينار للاسبوع السابق.

أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة فقد بلغ 28.7 مليون سهم، نفذت من خلال 12560 عقداً.

وعلى صعيد المساهمة القطاعية في حجم التداول، فقد احتل القطاع المالي المرتبة الأولى حيث حقق ما مقداره 18.1 مليون دينار وبنسبة 64.5 % من حجم التداول الإجمالي، وجاء في المرتبـة الثانيـة قطاع الخدمات بحجم مقداره 5.5 مليون دينـار وبنسبـة 19.6 %، وأخيراً قطاع الصناعة بحجم مقداره 4.5 مليون دينار وبنسبة 15.9 %.

ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها والبالغ عددها 146 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد تبين بأن 49 شركة قد أظهرت ارتفاعاً في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم 62 شركة.

وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها خلال هذا الأسبوع فهي الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 17.60 % , الأردنية للاستثمارات المتخصصة حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 16.67 % , الموارد الصناعية الأردنية حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 16.67 % , العربية للصناعات الكهربائية حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 16.67 % , والإحداثيات العقارية حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 15.63 %.