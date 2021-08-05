مؤشر “البورصة” ينخفض 1.26 %

عمان – الغد – انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق أمس إلى (2036.37) نقطة، بانخفاض نسبته (1.26 %).

وبلغ حجم التداول الإجمالي حوالي (5.6) مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة (3.7) مليون سهم، نفذت من خلال (2.760) عقداً.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة والبالغ عددها (91) شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت (14) شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و(46) شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.

أما على المستوى القطاعي، فقد انخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 3.44 %، وانخفض الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.87 %، وانخفض الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.62 %.

أما بالنسبة للقطاعات الفرعية، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعات الكيماوية، التأمين 0.77 %، 0.01 % على التوالي. في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعات الاستخراجية والتعدينية، التبغ والسجائر، الخدمات التجارية، الخدمات المالية المتنوعة، التكنولوجيا والاتصالات، العقارات، النقل، الطاقة والمنافع، الصناعات الهندسية والإنشائية، البنوك، الأدوية والصناعات الطبية، الخدمات الصحية 4.90 %، 4.21 %، 2.67 %، 1.50 %، 1.29 %، 1.26 %، 0.97 %، 0.95 %، 0.61 %، 0.52 %، 0.45 %، 0.12 % على التوالي.

وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها فهي إعمار للتطوير والاستثمار العقاري بنسبة (6.25 %)، المتكاملة للتأجير التمويلي بنسبة (5.00 %)، الكفاءة للاستثمارات المالية والاقتصادية بنسبة (4.65 %)، البلاد للأوراق المالية والاستثمار بنسبة (4.26 %)، والشرق الأوسط للتأمين بنسبة (3.39 %).

أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي وادي الشتا للاستثمارات السياحية بنسبة (19.00 %)، مناجم الفوسفات الأردنية بنسبة (7.47 %)، الأردن الدولية للتأمين بنسبة (5.00 %)، العقارية الأردنية للتنمية بنسبة (4.88 %)، والاتحاد لتطوير الأراضي بنسبة (4.71 %).