مؤشر البورصة ينخفض 1.85 % في أسبوع

عمان- الغد- انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق بورصة عمان، الأسبوع الماضي، إلى 1830.3 نقطة مقارنة مع 1864.8 نقطة للأسبوع السابق بتراجع نسبته 1.85 %.

وعلى الصعيد القطاعي، فقد انخفض الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 1.51 %، وانخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة

3.14 %، وانخفض الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.45 %.

وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خلال الفترة 18/08-22/08 حوالي 4.6 ملايين دينار مقارنة مع 2.7 مليون دينار للأسبوع السابق وبنسبة ارتفاع 66.9 %، وقد بلغ حجم التداول الإجمالي لهذا الأسبوع حوالي 22.8 مليون دينار مقارنة مع 2.7 مليون دينار للأسبوع السابق. أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال هذا الأسبوع فقد بلغ 20.1 مليون سهم، نفذت من خلال 9644 عقداً.

وعلى صعيد المساهمة القطاعية في حجم التداول، فقد احتل القطاع المالي المرتبة الأولى حيث حقق ما مقداره 15.0 مليون دينار وبنسبة 65.9 % من حجم التداول الإجمالي، وجاء في المرتبـة الثانيـة قطاع الصناعة بحجم مقداره 4.6 مليون دينـار وبنسبـة 20.3 %، وأخيراً قطاع الخدمات بحجم مقداره 3.1 مليون دينار وبنسبة 13.7 %.

ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها للأسبوع الماضي والبالغ عددها 137 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد تبين بأن 33 شركة قد أظهرت ارتفاعاً في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم 75 شركة.

وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها خلال هذا الأسبوع فهي؛ المجموعة الاستشارية الاستثمارية حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 17.65 %، العالمية للوساطة والأسواق المالية حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 17.24 %، دار الغذاء حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 16.13 %، نوبار للتجارة والاستثمار حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 14.17 %، واتحاد المستثمرون العرب للتطوير العقاري حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 12.35 %.

أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي؛ العربية لصناعة الالمنيوم/ارال حيث انخفض سعر سهمها بنسبة

13.68 %، الإنماء العربية للتجارة والاستثمارات العالمية حيث انخفض سعر سهمها بنسبة 13.04 %، العربية للصناعات الكهربائية حيث انخفض سعر سهمها بنسبة 12.12 %، العبور للشحن والنقل حيث انخفض سعر سهمها بنسبة 9.59 %، ومناجم الفوسفات الأردنية حيث انخفض سعر سهمها بنسبة 8.22 %.