مؤشر بورصة عمان يتراجع بنسبة 0.14%

عمان- الغد- انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في بورصة عمان أمس بنسبة 0.14 % لتنهي التداولات عند مستوى 1747.45 نقطة.

وبلغ حجم التداول الإجمالي امس نحو 7.3 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 6.6 مليون سهم، نفذت من خلال 2،404 عقداً.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أمس والبالغ عددها 96 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 31 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و 32 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.

أما على المستوى القطاعي، فقد انخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 2.05 %، وارتفع الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.35 %، وانخفض الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.33 %.

أما بالنسبة للقطاعات الفرعية، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات التجارية، الصناعات الهندسية والانشائية، النقل، التبغ والسجائر، البنوك 3.14 %، 2.78 %، 1.12 %، 0.58 %، 0.48 % على التوالي. في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعات الاستخراجية والتعدينية، صناعات الملابس والجلود والنسيج، الطاقة والمنافع، الصناعات الكيماوية، التكنولوجيا والاتصالات، الخدمات المالية المتنوعة، الأغذية والمشروبات، الأدوية والصناعات الطبية، الخدمات التعليمية، العقارات، التأمين 3.29 %، 1.35 %، 1.33 %، 1.28 %، 1.07 %، 0.49 %، 0.20 %، 0.17 %، 0.13 %، 0.11 %، 0.05 % على التوالي.

وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها فهي مجموعة رم للنقل والاستثمار السياحي بنسبة 5.00 %، الاسواق الحرة الاردنية بنسبة 5.00 %، الباطون الجاهز والتوريدات الانشائية بنسبة 5.00 %، العربية لصناعة المواسير المعدنية بنسبة 4.76 %، والمقايضة للنقل والاستثمار بنسبة 4.17 %.

أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي الجنوب للإلكترونيات بنسبة 6.25 %، البوتاس العربية بنسبة 4.99 %، التأمين الوطنية بنسبة 4.67 %، مجموعة العصر للاستثمار بنسبة 4.59 %، و العالمية للوساطة والأسواق المالية 4.17 %