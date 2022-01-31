مؤشر بورصة عمان يتراجع بنسبة 1.22 %

عمان-الغد- تراجع مؤشر بورصة عمان في تداولات يوم أمس بنسبة 1.22 %، ليغلق عند مستوى 2164.92 نقطة، متأثرا بظهور بعض نتائج مالية الشركات المدرجة التي جاءت أقل من التوقعات.

وبلغ حجم التداول الإجمالي أمس حوالي 6.2 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 4.6 مليون سهم، نفذت من خلال 2,968 عقداً.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أمس والبالغ عددها 101 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 21 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و48 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها. أما على المستوى القطاعي، فقد انخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 1.52 %، وانخفض الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 1.42 %، وانخفض الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.16 %.

أما بالنسبة للقطاعات الفرعية، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعات الكهربائية، الخدمات التجارية، النقل، الفنادق والسياحة 2.88 %، 0.86 %، 0.12 %، 0.10 % على التوالي. في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعات الهندسية والإنشائية، الصناعات الاستخراجية والتعدينية، الصناعات الكيماوية، البنوك، الأدوية والصناعات الطبية، التكنولوجيا والاتصالات، الطاقة والمنافع، التأمين، العقارات، الخدمات المالية المتنوعة، الأغذية والمشروبات، الخدمات التعليمية 2.60 %، 1.90 %، 1.65 %، 1.64 %، 0.71 %، 0.43 %، 0.42 %، 0.38 %، 0.27 %، 0.24 %، 0.13 %، 0.08 % على التوالي.

وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها فهي فينيكس العربية القابضة بنسبة 5.88 %، الضامنون العرب للتأمين بنسبة 5.56 %، الأردن ديكابولس للأملاك 4.76 %، الوطنية لصناعة الكوابل والأسلاك الكهربائية بنسبة 4.76 %، والمتكاملة للنقل المتعدد بنسبة 3.85 %.

أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي أمواج العقارية بنسبة 7.69 %، حدائق بابل المعلقة للاستثمارات 4.92 %، نور كابيتال ماركتس للاستثمارات المتعددة بنسبة 4.80 %، الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية بنسبة 4.44 %، والقدس للصناعات الخرسانية بنسبة 4.23 %.