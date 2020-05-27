مؤشر بورصة عمان يرتفع بنسبة 1.03 %

عمان- ارتفع مؤشر بورصة عمان اليوم الاربعاء إلى النقطة 1605 وبنسبة 03ر1 بالمئة، مقارنة مع اغلاق الجلسة السابقة، وبقيادة ارتفاع اسهم البنك العربي ومصفاة البترول البوتاس والفوسفات.

واغلقت البورصة اليوم على تداول 4ر2 مليون سهم، موزعة على 1073 صفقة، بقيمة تداولات إجمالية بلغت 7ر3 مليون دينار.

ويترقب المتعاملون في بورصة عمان نتائج الربع الثاني للشركات المساهمة العامة والتي ستعكس آثار فيروس كورونا على نتائج هذه الشركات.

وارتفعت أسعار أسهم 30 شركة، وانخفضت أسعار أسهم 43 شركة، واستقرت أسعار أسهم 11 شركة أخرى.

بترا