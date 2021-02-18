مؤشر بورصة عمان يرتفع 0.83 % خلال أسبوع

عمان- الغد- ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق الأسبوع الماضي إلى 1749.4 نقطة مقارنة مع 1735.0 نقطة للأسبوع السابق بنسبة 0.83 %، وهذه حصيلة تداولات على مدار أربعة أيام نتيجة تعطيل الحكومة الدوائر والمؤسسات بسبب الأحوال الجوية.

وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خلال الأسبوع الماضي حوالي 7.1 مليون دينار مقارنة مع 6.6 مليون دينار للأسبوع السابق وبنسبة ارتفاع 7.2 %، وقد بلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوع الماضي حوالي 28.4 مليون دينار مقارنة مع 33.1 مليون دينار للأسبوع السابق. أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع الماضي فقد بلغ 27.1 مليون سهم، نفذت من خلال 12736 عقداً.

وعلى صعيد المساهمة القطاعية في حجم التداول، فقد احتل القطاع المالي المرتبة الأولى حيث حقق ما مقداره 12.28 مليون دينار وبنسبة 43.20 % من حجم التداول الإجمالي، وجاء في المرتبـة الثانيـة قطاع الخدمات بحجم مقداره 9.09 مليون دينـار وبنسبـة 31.96 %، وأخيراً قطاع الصناعة بحجم مقداره 7.06 مليون دينار وبنسبة 24.84 %.

وعلى الصعيد القطاعي، فقد انخفض الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.51 %، وارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 1.72 %، وارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 4.59 %.

ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها الأسبوع الماضي والبالغ عددها 133 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد تبين أن 31 شركة قد أظهرت ارتفاعاً في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم 72 شركة.