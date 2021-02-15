مؤشر بورصة عمان ينخفض بنسبة 0.12 %

عمان-الغد- انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في بورصة عمان بنسبة 0.12 %، لينهي تعاملات أمس عند مستوى 1728.85 نقطة.

وبلغ حجم التداول الإجمالي أمس حوالي 6.6 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 6.6 مليون سهم، نفذت من خلال 2.896 عقدا.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أمس والبالغ عددها 103 شركات مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 28 شركة ارتفاعا في أسعار أسهمها، و37 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها.

أما على المستوى القطاعي، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 1.01 %، وانخفض الرقم القياسي لقطاع المالي بنسبة 0.32 %، وانخفض الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.16 %.

أما بالنسبة للقطاعات الفرعية، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الأدوية والصناعات الطبية، الصناعات الاستخراجية والتعدينية، الصناعات الكيماوية، العقارات، النقل، التأمين 3.35 %، 1.45 %، 0.36 %، 0.30 %،

0.23 %، 0.01 % على التوالي. في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعات الكهربائية، الصناعات الهندسية والانشائية، الفنادق والسياحة، التبغ والسجائر، البنوك، الخدمات المالية المتنوعة، الخدمات التجارية، صناعات الملابس والجلود والنسيج، الطاقة والمنافع 2.57 %،

1.98 %، 0.66 %، 0.54 %، 0.40 %، 0.32 %، 0.30 %،

0.22 %، 0.17 % على التوالي.

وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها فهي الانماء العربية للتجارة والاستثمارات العالمية بنسبة 5.88 %، الشرق العربي للإستثمارات العقارية بنسبة 5.00 %، مناجم الفوسفات الاردنية بنسبة 4.97 %، كهرباء محافظة اربد 4.93 %، والتحديث للاستثمارات العقارية بنسبة 4.60 %.

أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي مصانع الكابلات المتحدة بنسبة 4.76 %، الأردن الأولى للاستثمار بنسبة 4.76 %، الباطون الجاهز والتوريدات الانشائية بنسبة 4.44 %، السنابل الدولية للاستثمارات الاسلامية القابضة بنسبة 3.77 %، والبنك التجاري الأردني بنسبة 3.61 %.