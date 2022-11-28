مؤشر ثقة المستثمر ينخفض في الربع الثاني ليبلغ 178.1 نقطة

شهد المؤشر الأردني لثقة المستثمر الصادر عن منتدى الاستراتيجيات الأردني انخفاضًا ليصل إلى 178.1 نقطة في الربع الثاني من عام 2022، بعد أن كانت قيمته189.3 نقطة في الربع الأول من عام 2022.

وبالمجمل، انخفض مؤشر الثقة في النشاط الاقتصادي من 200نقطة في الربع الأول من عام 2022، ليصل إلى 178نقطة في الربع الثانيمن عام 2022.

وارتفع معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 2.5% في الربع الأول من عام 2022 ليصل إلى 2.9% في الربع الثاني من عام 2022.

وارتفعت قيمة العجز في الموازنة من345.8 مليون دينار في الربع الأول من عام 2022 لتصل إلى501.7 مليون دينار في الربع الثاني من عام 2022.

وانخفضت قيمة التدفقات الداخلة للاستثمار الأجنبي المباشر إلى132.4 مليون دينار في الربع الثاني من عام 2022 بعد أن كانت 260.3 مليون دينار في الربع الأول من عام 2022.

وارتفع الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي من 90.3 في الربع الأول من عام 2022 إلى 94.3في الربع الثاني من عام 2022.

وانخفض مؤشر الثقة في النظام النقدي من174.9 نقطة في الربع الأول من عام 2022إلى156.1 نقطة في الربع الثاني من عام 2022.

وانخفضت قيمة احتياطي العملات الأجنبية للبنك المركزي من12.7 مليار دينار في الربع الأول من عام 2022إلى 11.9 مليار دينار في الربع الثاني من عام 2022، أي بنسبة 6.3%. وانخفض الفارق في سعر الفائدة بين الدينار والدولارمن 2.55% في الربع الأول من عام 2022 إلى 2.50% في الربع الثاني من عام 2022.

وانخفضت قيمة الشيكات المُعادة من331.7 مليون دينار في الربع الأول من عام 2022 إلى 303.1 مليون دينار في الربع الثاني من عام 2022، أي انخفضت بمعدل 8.6%.

وشهد مؤشر الثقة في النظام المالي ارتفاعًا من182.2 نقطة في الربع الأول من عام 2022 ليصل إلى 200 نقطة في الربع الثاني من عام 2022. وارتفع مؤشر البورصة بمقدار 557.3نقطة ليصل إلى 4,848.4نقطة في الربع الثاني من عام 2022.

وبلغت نسبة الأسهم المشتراة في بورصة عمان من المستثمرين الأجانب إلى الأسهم المَبيعة 46.7% في الربع الثاني من عام 2022، مقارنة بـ 70% في الربع الأولمن عام 2022.

وارتفعت قيمة الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بنسبة 2.9% لتصل إلى 28.9 مليار دينار في الربع الثاني من عام 2022، مقارنة بالربع السابق.