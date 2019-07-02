“مؤقتة” اتحاد السلة تستعد لوديتي “صقور النشامى” و”الفراعنة” في إربد وعمان

أيمن أبو حجلة

عمان – بدأت اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة السلة استعداداتها لاستضافة المنتخب المصري لإقامة مباراتين وديتين مع المنتخب الوطني الذي يستعد للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2019 المقرر إقامتها في الصين في الفترة ما بين 31 آب (أغسطس) إلى أيلول (سبتمبر).

وستقام المباراة الأولى بين المنتخبين على صالة الحسن بمدينة إربد في الساعة السابعة مساء يوم الإثنين الموافق 8 من الشهر الحالي، فيما تجري الثانية الساعة السابعة مساء أيضا يوم الثلاثاء الموافق التاسع من الشهر ذاته على صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب.

وتعد المباراتان بمثابة فرصة أمام جمهور كرة السلة الأردنية للاستمتاع بأداء منتخبين يعتبران من الفرق المعروفة على مستوى القارتين الآسيوية والافريقية، كما أن الفرصة ستكون مواتية أمام مشجعي “صقور النشامى” للاطلاع على مستوى الفريق الذي سيكون قد أنهى معسكرا إعداديا في مقاطعة “أورانج كاونتي” بالولايات المتحدة، علما بأنه سيعود إلى أرض الوطن بعد غد الجمعة.

وإلى جانب ذلك، سيكون جمهور المنتخب الوطني على موعد مهم للاطلاع على الوجوه الجديدة في المنتخب الوطني، حيث سيخوض كل من زين النجداوي وفريدي ابراهيم أول مباراة أمام الجمهور الأردني، حيث يأمل اللاعبان تقديم صورة مشرقة عنهما تؤكد أحقيتهما في التواجد مع الفريق في نهائيات كأس العالم 2019.

المنتخب المصري لكرة السلة -(أرشيفية)



وكان المنتخب المصري قد أنهى أول من أمس مشاركته في تصفيات المنطقة الخامسة للبطولة الافريقية، وحل في المركز الثاني وراء كينيا.

خسارة ثالثة في المعسكر الأميركي

من ناحية ثانية، خسر المنتخب الوطني أول من أمس مباراته السادسة في المعسكر الأميركي، وذلك أمام فريق يضم عددا من خريجي الجامعات الأميركية بنتيجة 73-87.

وفي المباريات الخمس السابقة، حقق المنتخب الوطني 3 انتصارات مقابل هزيمتين، علما بأن الفريق سيغادر الولايات المتحدة يوم غد، بعد معسكر طويل اشتمل على تدريبات فنية وبدنية شاقة بقيادة المدرب الأميركي جوي ستايبينغ، إلى جانب المباريات التدريبية.

وسار المعسكر الأميركي على نحو جيد، ولم يعكره سوى إصابة صانع الألعاب محمود عابدين في يده وإمكانية ابتعاده عن المنتخب لفترة تصل إلى 3 أسابيع، إضافة إلى تعرض أشرف الهندي لإصابة في قدمه ستبعده عن الملاعب لفترة من الوقت.



وتضم تشكيلة المنتخب الوطني المتواجد في الولايات المتحدة كلا من محمود عابدين ومالك كنعان وفريدي ابراهيم وجوردان الدسوقي وأمين أبو حواس وموسى العوضي وأشرف الهندي وأحمد حمارشة وهاشم عباس وزين النجداوي وأحمد عبيد وزيد عباس ويوسف أبو وزنة ومحمد شاهر.

تورومان سعيد بـ”دوره الصغير” مع الصقور

وسيغادر المنتخب الوطني قبل أداء مباراته الثانية أمام المنتخب المصري، إلى الصين تايبيه للمشاركة في بطولة ويليام جونز المقرر إقامتها في الفترة ما بين 12 و21 تموز (يوليو) الحالي.

وتشارك في البطولة 9 فرق هي إلى جانب المنتخب الوطني كل من المنتخب الإندونيسي، المنتخب الإيراني، المنتخب الياباني، المنتخب الكوري الجنوبي، فريق مايتي سبورتس الفلبيني، فريق جامعة كولومبيا البريطانية (كندا)، إضافة إلى الصين تايبيه التي تشارك بمنتخبين.

وسيواجه المنتخب الوطني وجها مألوفا في البطولة، وهو مدربه السابق الصربي راجكو تورومان الذي سيرافق فريق مايتي سبورتس الفلبيني كمستشار فني ومساعد أول للمدرب، علما بأنه اتفق مؤخرا للإشراف على المنتخب الإندونيسي لمدة عامين، ضمن مسعى الفريق للتأهل إلى نهائيات كأس آسيا 2021.

ودرب تورومان المنتخب الوطني من 2014 إلى 2016، وهو يعرف جيدا قدرات مجموعة من لاعبي الفريق الحاليين أمثال عابدين والعوضي وحمارشة وشاهر وزيد عباس.

وفي تصريحات صحفية نقلتها وسائل إعلام فلبينية، أبدى تورومان سعادته لدوره البسيط الذي ساهم من خلاله في تأهل المنتخب الوطني إلى نهائيات كأس العالم 2019، وقال: “أفخر بالقول أنني كنت جزءا من برامج ثلاثة منتخبات وطنية ستشارك في كأس العالم 2019 هي الفلبين وإيران والأردن، ربما لست الرجل الذي أهل هذه المنتخبات إلى الصين، لكني سعيد لكوني جزءا صغيرا من هذه البرامج”.

وأضاف: “لقد وقعت مع إندونيسيا لأكون مدربا لها في السنتين المقبلتين، وإذا تمكنت بطريقة أو بأخرى من قيادتها إلى نهائيات 2023، فإنني ربما سأكون أول مدرب ساعد في تأهل 4 بلدان مختلفة إلى كأس العالم”.

وعلى صعيد متصل، ذكرت تقارير صحفية يابانية، أن المنتخب الياباني سيلجأ للمشاركة في بطولة ويليام جونز المقبلة، بتشكيلة جلها من اللاعبين الشبان، من أجل اكتشاف وجوه جديدة قبل بدء مشوار الإعداد للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية 2020 التي ستقام في طوكيو.

وكانت اللجنة المنظمة للبطولة قد أعلنت في وقت سابق البرنامج الكامل لمباريات البطولة، ووفقا للبرنامج الذي نشرته صفحة “كرة السلة الأردنية” على منصة “فيسبوك”، سيخوض المنتخب الوطني أولى مبارياته أمام كوريا الجنوبية يوم الثاني عشر من الشهر الحالي، وسيختم مشاركته بلقاء جامعة كولومبيا البريطانية يوم العشرين من الشهر ذاته.