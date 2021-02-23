“مؤقتة الطائرة” تعتمد قوائم لاعبي الفرق والمشاركات النسوية

خالد المنيزل

عمان – تبحث اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة، عند الساعة الثالثة والنصف من مساء اليوم الأربعاء، في اجتماعها العادي، لوائح ومواعيد انطلاق البطولات المعتمدة رسميا من قبل الهيئة العامة واللجنة المؤقتة والبالغ عددها 12 بطولة، والتي ستقام خلال الموسم الحالي.

وحسب الناطق الاعلامي للجنة المؤقتة العميد جهاد قطيشات، فإن اللجنة ستقوم باعتماد قوائم لاعبي الاندية المسجلة رسميا، وكذلك دراسة مشاركات فرق الطائرة النسوية التي أعادت قيد لاعباتها للموسم الحالي.

وأضاف قطيشات ان مُنافسات فئة الشابات تشمل البطولة الأولى التي ستنطلق خلال الاسبوع الأول من الشهر المقبل، مشيرا الى أن انطلاق البطولة مرتبط بالحالة الوبائية السائدة، اذ ستطبق تعليمات لجنة الاوبئة واللجنة الأولمبية.

وسبق لأربعة أندية أن أكدت مُشاركتها في البطولة، وهي: النصر “حامل اللقب”، دي لاسال، التعاون، ديرعلا، فيما اعتذر المقاولون والقدس ووقاص عن عدم المُشاركة بها، وينتظر اعتماد جدول مباريات البطولة وتعميمه على الاندية خلال الاسبوع الحالي والمقترح من لجنة المسابقات.

الى ذلك، عممت اللجنة المؤقتة قبل يومين، التعليمات المعدلة لبطولات موسم 2021، على كل الأندية قبيل انطلاق البطولات من أجل الالتزام بها، وتضمنت السماح بتسجيل أربعة لاعبين أعمارهم تتجاوز 35 عاما ضمن كل فريق، ومنع مشاركة اللاعب الاجنبي، وعدم إعارة اللاعبين بين الأندية، والسماح لأربعة لاعبين كحد أعلى من الفئات العمرية بالمشاركة في الفئة الاعلى، وأن يكون مدرب الفريق والمساعد مؤهلين وحائزين على دورات تدريبية.

وبين قطيشات ان اللجنة المؤقتة ستتطلع على احتياجات المنتخبات الوطنية التي تواصل التدريب وهي: منتخبات الشباب والناشئين والناشئات، وستدرس التقارير الفنية المقدمة من المدير الفني للمنتخبات ابراهيم فيليب عن تطور المنتخبات، وخاصة المنتخب الوطني للناشئين، الذي يستعد للمشاركة في البطولة العربية المقرر اقامتها في مصر خلال شهر أيلول (سبتمبر) المقبل.

تأجيل بطولة الأندية العربية

قرر الاتحاد العربي للكرة الطائرة أول من أمس، تأجیل منافسات بطولة الأندية العربیة التاسعة والثلاثين للرجال أبطال الدوري بالكرة الطائرة، التي كان من المقرر أن تستضیفھا البحرين بتنظیم من النادي الأھلي خلال آذار(مارس) المقبل، الى اشعار آخر بسبب جائحة كورونا.

وتعد هذه المرة الأولى التي تواجه البطولة توقفا منذ 15 عاما، وهي أقوى مسابقة ينظمھا الاتحاد العربي، منذ أن انطلقت البطولة للمرة الأولى في لیبیا العام 1978، ثم عادت للانطلاق العام 2005 في الأردن وتواصلت دون توقف حتى العام الماضي حيث اقيمت النسخة الماضية 38 في مصر.

وجاء قرار التأجيل بسبب الأوضاع الصحیة، وتزايد أعداد حالات الإصابة بالوباء وتوقف حركة الطیران في معظم البلدان العربية، وقرار منع دخول المسافرين لدى بعض الدول العربية، حیث ان تنظیمھا يعتمد على مدى انحسار الوباء وتراجع حالات الإصابة ورفع القیود على حركة الطیران والسفر.

ورغم ما يمر به العالم من ظروف استثنائية، إلا أن البطولة حظیت بمشاركة واسعة من الأندية بعد تسلم الأمانة العامة موافقة 22 ناديا يمثلون 13 دولة هي: الأهلي المصري، ودار كليب البحريني، البيشمركة والبحري من العراق، الهلال والأهلي من السعودية، خيبل والشعلة من اليمن، السلام والكامل والوافي من سلطنة عمان، طرابلس والسويحلي من ليبيا، العربي والأهلي من قطر، سبيد بول وتنورين من لبنان، الكويت من الكويت، شباب الأهلي من الإمارات العربية ، الوحدة من سورية، الترجي والصفاقسي من تونس، وداد أمل تلمسان من الجزائر.

يذكر ان الأندية الأردنية الأربعة المرشحة للمشاركة في البطولة، هي: وادي موسى والكرمل والوحدات وشباب الحسين قد اعتذرت عن عدم المشاركة لاسباب مختلفة.