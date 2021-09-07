“مؤقتة” الفيصلي تجتمع بـ”الإستشارية” الرياضية لدراسة أوضاع فريق الكرة

عمان – الغد – التقت اللجنة المؤقتة لإدارة النادي الفيصلي اليوم الثلاثاء برئاسة د. سالم أبو قاعود، باعضاء الهيئة الإستشارية الرياضية، والأجهزة الفنية والإدارية والطبية للفريق الأول، وأكد الجميع على أهمية تكاتف الجميع خلال الفترة الحالية لتحقيق الأهداف، والعودة إلى المسار الصحيح، وتم بحث عدة أمور متعلقة بالنادي الفيصلي والفريق الكروي.

وشددت اللجنة المؤقتة، على ضرورة العمل بإسلوب ممنهج ومدروس، ضمن الأنظمة والقوانين، وتضافر الجهود الفنية والإدارية والطبية والإعلامية في النادي، من أجل تطوير الفريق الكروي بكافة فئاته العمرية وصولاً للفريق الأول، وأكدوا أن الهدف هو إستمرار هذا العمل على المدى الطويل، من خلال رسم إستراتيجية واضحة، للنادي الفيصلي.

وتم خلال اللقاء التأكيد على أن الهيئة الإستشارية الرياضية، تكون الذراع الفني للهيئة المؤقتة لإدارة النادي، والتي ستقوم بمتابعة ومراقبة كافة فرق الفئات العمرية، وصولاً للفريق الأول لكرة القدم فنيا وإداريا، لغايات التطوير الفني وبصورة محترفة، متطلعين بأن يتم تأسيس لجنة فنية في النادي في المستقبل القريب هدفها تعزيز إنجازات الزعيم.

كما تم التركيز على تأمين إحتياجات الفريق الأول وفرق الفئات العمرية للنادي الفترة المقبلة وبما يضمن الإستمرار بالتنافس على بطولتي دوري المحترفين والكأس وبطولات الفئات العمرية.