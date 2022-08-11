“مؤقتة” الفيصلي تقرر إجراء الانتخابات في شهر تشرين الثاني.

قررت الهيئة الإدارية المؤقتة للنادي الفيصلي، في جلستها الاخيرة، إعتماد الطلبات التي قدمت للعضوية المؤازرة حتى تاريخ، الخامس عشر من شهر اذار(مارس) الماضي، والذين يحق لهم التحويل والمستوفيين لكافة الشروط بتاريخ الخامس عشر من شهر ايلول(سنتمبر) المقبل، ليكون هو التاريخ النهائي للتحويل حيث سيكون هنالك مدة إسبوعين لكافة الشرائح التي تم الاعلان عنها سابقاً لدعوتهم لإجراء عملية التحويل وحتى تاريخ الثلاثين من نفس الشهر.

كما تم الإتفاق على أن يكون موعد الإنتخابات خلال شهر تشرين الثاني(نوفمبر) المقبل، وسيتم تحديد يوم الإنتخابات بالتنسيق مع وزارة الشباب لاحقاً.