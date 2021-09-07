مؤقتة الفيصلي تلتقي المدرب السوري

عمن – الغد- التقت اللجنة المؤقتة للنادي الفيصلي، بالمدير الفني لفريق كرة القدم السوري محمد عقيل، لمناقشة شؤون الفريق ومسيرته التحضيرية، استعدادا للاستحقاقات المقبلة في بطولتي دوري المحترفين وكأس الأردن.

واستمعت اللجنة المؤقتة من عقيل، عن واقع التدريبات وأبرز العوائق التي تعتري طريق الفريق الباحث عن عودة قوية للمنافسات.

وأبدت اللجنة المؤقتة استعدادها لتوفير متطلبات الفريق ضمن الإمكانات المتاحة، بحثا عن نتائج أفضل في الأيام المقبلة.

يشار إلى أن اللجنة المؤقتة وضعت على عاتقها مهمة توفير الدعم المادي والمعنوي للفريق، سعيا لنتائج تلبي طموحات الجماهير الكبيرة، حيث ستبدأ في فتح باب التبرعات للراغبين في دعم النادي. -(أخبار النجوم)