“مؤقتة القوى” تخاطب “الدولي” وتشارك في “الضاحية العربية”

مصطفى بالو

عمان- أكد رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد العاب القوى د.وليد رحاحلة، أن اللجنة الأولمبية صادقت على النظام الأساسي الجديد للاتحاد، مشيرا إلى أن اللجنة المؤقتة قامت باعتماده وترجمته باللغتين العربية والإنجليزية، مبينا أنه سيصار بعد ذلك رفعه إلى الاتحاد الدولي لألعاب القوى بهدف دراسته والموافقة عليه.

جاء ذلك في رد رحاحلة على استفسارات “الغد” قائلا:” النظام الأساسي الجديد للاتحاد ينطلق من نظام الاتحادات الرياضية المعمول به حاليا، ويتوافق مع متطلبات الاتحاد الدولي، وفور واعتماده من قبل الاتحاد الدولي سيصار إلى دعوة الهيئة العامة لحضور الاجتماع الانتخابي، بهدف المصادقة عليه، والمضي في تنفيذ بنوده بهدف الإسراع في انتخاب مجلس جديد للاتحاد”.

المستويات في تراجع

وحول تقييمه واللجنة الفنية للمستويات في البطولة المفتوحة لاختراق الضاحية التي اقيمت مؤخرا، قال:” للأمانة لمسنا الفارق بين الأندية التي تهتم بلاعبيها، والأخرى التي تشارك من أجل المشاركة في منافسات البطولة، لذا كان هناك تباين كبير بالمستوى العام الذي لا يلبي الطموح، رغم مشاركة ما يزيد على 100 لاعب ولاعبة في البطولة التي اقيمت في منطقة الأغوار، ولعبت ظروف الاتحاد الحالية وغياب التدريبات الفعلية دورا في تراجع المستويات، إلا أن اللاعبين واللاعبات الحاصلين على المراكز الاولى، نجدهم مؤهلين للمنافسات العربية”.

وعن اجتماعه بجميع حكام اللعبة –القوى والضاحية” في كلية التربية الرياضية مؤخرا، أجاب رحاحلة:” كان اجتماعا مثمرا إلى حد كبير، وتم فيه النقاش عن واقع اللعبة، وطرح الحلول لتجاوز العقبات والصعوبات، والعمل لإنهاء الحالة الخلافية الحالية، ووضعهم بصورة التطورات وموعد الانتخابات، وعرض مشاكلهم وطلباتهم والعمل على تنفيذها خلال المرحلة المقبلة، بما يصب في مصلحة ألعاب القوى الأردنية”.

المشاركة العربية

من المنتظر أن يغادر وفد اللجنة المؤقتة لألعاب القوى إلى البطولة العربية لاختراق الضاحية، ظهر اليوم إلى البحرين، للمشاركة في البطولة العربية التي تقام فعالياتها، خلال الفترة 20-23 شباط (فبراير) الحالي، وسط مشاركة لأبرز العداءات والعدائين العرب، في المنافسات التي تبدأ مشاركة لاعبينا فيها في 22 الشهر الحالي.

ويضم الوفد خضر رحال إداريا، سليمان الزبون مدربا، وبشير النسور معالجا، واللاعبين عواد الشرفات (الرجال)، محمد الميمي ومسلم ابو هليل (الشباب) وعيسى الجبالي (الناشئين).

رحال: نبحث عن الإنجاز

من جانبه، قال إداري المنتخبات الوطنية وإداري الوفد إلى البحرين خضر رحال:” نعترف أن استعدادات اللاعبين واللاعبات تأثرت إلى كبير بسبب أزمة “كورونا” العالمية، وما رافقها من إغلاقات وتوقفات، وما أن حصلنا على متنفس فتح القطاعات ومنها الرياضة، حتى دخلت اللعبة في أزمتها الحالية، وكلها أسباب أثرت على التدريبات وانتظام البطولات المحلية، وكذلك المشاركات الخارجية لقياس المستوى العام للاعبين”.

وأضاف:” تم تسمية المنتخب الوطني المشارك في البحرين، وفقا للمراكز الأولى التي حصلوا عليها في البطولة المفتوحة، التي أقيمت في منطقة الأغوار مؤخرا، والذين انخرطوا في تدريبات مكثفة، ومنهم من تواجد في صفوف المنتخب الوطني بأوقات سابقة، ولدى اللاعبين الحماس والمعنويات العالية للبحث عن إنجازات جديدة، رغم إزدحام الطريق بالمنافسة القوية لمختلف فئات البطولة، خاصة الرجال والشباب بسبب تسلح معظم المنتخبات العربية بالمجنسين”.