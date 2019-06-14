“مؤقتة المصارعة” تعيد ترتيب الأولويات بهدف الوصول الى الإنجازات

خالد المنيزل

عمان – بدأت اللجنة المؤقتة لاتحاد المصارعة برئاسة المحامي حازم النعيمات، اعادة ترتيب الأولويات من أجل الوصول إلى الانجازات خلال العامين المقبلين، وذلك عبر التركيز على منتخبات الشباب والناشئين، حيث أظهرت القرارات الأخيرة حرص الاتحاد على التواجد في المنافسات الخاصة بتلك الفئات العمرية، بعد أن جربت قبل ذلك المشاركة في البطولة الآسيوية للرجال في الصين، دون الحصول على نتائج ايجابية.

وكان رئيس اللجنة المؤقتة المحامي النعيمات، أوضح في وقت سابق، أن اللجنة بدأت بوضع الأطر الفنية والإدارية من اجل الانطلاق بقوة للمستقبل، من خلال توفير بيئة آمنة للاعبين في قاعة التدريب، ومن ثم توفير بقية الاحتياجات التدريبية المساعدة من أجل تحقيق الانجاز.

ومن المنتظر أن يناقش الاتحاد في جلستة المقبلة، القرار النهائي المتعلق بأماكن ومواعيد المعسكرات التدريبية، استعدادا للمشاركة في بطولتي آسيا للشباب المقررة في تايلند خلال الفترة 12-20 تموز (يوليو) المقبل، بلاعبين اثنين ومدرب، وبطولة آسيا للناشئين المقررة في كازاخستان خلال الفترة 4-12 تموز (يوليو) المقبل، بأربعة لاعبين في المصارعتين الحرة والرومانية يرافقهما مدربان اثنان.

وسيتم الاطلاع على تنسيبات اللجنة الفنية والجهاز التدريبي على اسماء اللاعبين الذين سيمثلون الأردن في البطولتين.

وكانت عضو مجلس الإدارة والناطق الاعلامي للاتحاد رنا السعيد، قد أكدت في وقت سابق أنه سيسبق المشاركتين الآسيويتين إقامة ثلاثة معسكرات تدريبية: الأول داخلي خلال الفترة 6-16 الشهر المقبل، والثاني خارجي خلال الفترة 20-30 من الشهر ذاته، وتمت مخاطبة اكثر من دولة بينها مصر لاقامة المعسكر التدريبي فيها، والثالث للمصارعين الناشئين في كازاخستان قبل وبعد المشاركة في البطولة الآسيوية المقررة هناك بهدف رفع كفاءتهم الفنية إلى أعلى درجة ممكنة.

وأضافت السعيد، أن الاتحاد قرر إقامة بطولة محلية لمصارعي فئتي الشباب والناشئين بقاعة اليرموك في مدينة الحسين للشباب احتفاءً بذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش خلال الفترة 27-29 تموز (يوليو) المقبل.

وكانت اللجنة المؤقتة، قد وافقت في وقت سابق على تحمل خمسين دينارا من الرواتب الشهرية لكل من مدربي أندية أبو نصير والنصر وحي الأمير حسن، فيما يتدرب مصارعي بقية الأندية وهي: الاستقلال وأمانة عمان ودار الدواء بإشراف مدربي الاتحاد بقاعة اتحاد اللعبة.

ومن الأمور الايجابية للتحضير للمستقبل، تكليف عضو مجلس اللجنة المؤقتة علاء الشعيبي بالتنسيق مع مدربي المنتخبات الوطنية لتقديم خطة تدريبية شاملة للاستحقاقات المقبلة، ومنها الدورة الأولمبية للشباب المقررة عام 2022 في السنغال، والبطولات المؤهلة لأولمبياد 2024 في باريس.