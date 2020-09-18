“مؤقتة الوحدات” تمضي واثقة الخطى وتجلب “242” ألف دينار لتغطية مصاريف النادي

مصطفى بالو

عمان- “لم تتركه وحده”، أو كما توقع المتشائمون وتشبثوا بتخوفاتهم تجاه نادي الوحدات، جاءت الهيئة الإدارية المؤقتة لنادي الوحدات، لتحول تلك التخوفات إلى طموحات وآمال، وهي تتخطى “الأسلاك الشائكة” التي وضعت في طريقها، منذ أن تسلمت مهمتها في إدارة شؤون الوحدات، في الثامن والعشرين من تموز (يوليو) الماضي، برئاسة العين وجيه عزايزة، وعضوية كل من د.رمضان مخلوف (نائبا للرئيس)، عبدالقادر أبو نصرة (أمينا للسر)، محمد الكباريتي –وزارة الشباب- مديرا ماليا، زياد شلباية (مديرا لنشاط الكرة)، وليد قنديل (ناطقا إعلاميا ومديرا للمركز الإعلامي)، وأنس القضاة-وزارة الشباب-، من دون أن ننكر أنها وجدت أرضية للعمل، أوجدتها الإدارات للسابقة للنادي لتتابع هي المسيرة.

إنجاز في فترة قياسية

في أقل من 3 أشهر، نجحت الهيئة الإدارية المؤقتة لنادي الوحدات برئاسة العين عزايزة، في جلب “242” ألف دينار لتغطية مصاريف النادي، وهو الإنجاز الذي يحسب لها، نظير الضائقة المالية التي يعيشه النادي بالأصل، وتفاقمت بسبب الأوضاع الاقتصادية في الوطن بسبب جائحة كورونا، وهي التي تترجم مدى جديتها في تذليل الصعوبات، وتحويل المحبطات إلى خطوات نجاح، تؤكد تصريحات رئيس الهيئة الإدارية المؤقتة العين وجيه عزايزة، الذي قال: “نتشرف بالواجب الوطني في إدارة شؤون نادي الوحدات، وهدفنا في الأساس المحافظة على إرث المؤسسة الوطنية وديمومة ألقها ، واستمرار انجازاتها ثقافيا ورياضيا واجتماعيا”.

وللتوضيح، المبلغ الذي جلبته “مؤقتة الوحدات” الـ”242″ ألف دينار، وزعته بدقة متناهية، من أجل الإيفاء بإلتزاماتها المالية، حين تم توزيعه لا سيما رواتب الاجهزة الفنية والإدارية والطبية ولاعبي فريق الكرة الأول، وكذلك رواتب مدربي الفئات العمرية لكرة القدم، ورواتب موظفي نادي الوحدات، وتستعد لصرف رواتب لاعبي الفئات العمرية خلال الأسبوع المقبل.

إدارة الملف المالي

يحسب للهيئة المؤقتة إدارتها بوضوح وشفافية وعقلانية للملف المالي، والذي يعتبر من أكثر الملفات تعقيدا، ليس على مستوى الوحدات فحسب، ولكن على مستوى جميع أندية المحترفين، وحتى اتحاد الكرة والذي زادته ظروف كورونا الحالية، لكن النجاح يحسب في دقة نجاح الخطوة الأولى، وعند استلام “مؤقتة الوحدات المهمة، وجدت نفسها أمام مطالب مالية مرهقة في غضون 3 أيام قبل عيد الأضحى المبارك، من حيث الحاجة إلى توفير رواتب موظفي النادي، والجهاز الفني والإداري ولاعبي فريق الكرة بنسبة 60 %، ونجحت في الشهر التالي بصرف ما نسبته 50 %، قبل أن تنجح بصرف راتب شهر بنسبة 100 % لفريق الكرة، وقبله الموظفين، وتستعد لصرف رواتب الفئات العمرية خلال الأسبوع المقبل، من دون أن تجلب المزيد من الديون الى خزينة النادي.

طروحات ذكية

وتبعا للأزمة المالية التي يمر فيها النادي، وارتفاع فاتورة التزاماته الشهرية، مؤكدة أن لديها مستحقات توازي الالتزامات، لا سيما ما لها سواء لدى اتحاد الكرة، أو من عوائد خط “المارد الأخضر”، أو دفعات لدى الشركة الراعية لفريق الكرة الأول-أمنية-، أو بدل ايجارات محال مجمع النادي التجاري المتأخرة، لتمر بقدرتها على ترتيب أمورها المالية من نجاح إلى آخر، وتراعي أهمية الاستثمار باسم نادي الوحدات وجماهيرته خطوة بخطوة، وترجمتها عبر طروحات ذكية، من خلال فتح باب دعم خزينة النادي، أمام محبيه وأبنائه وجماهيره في كل مكان، وأطلقت نداء الواجب نحو جماهير الوحدات العريضة، بطرح تذاكر “دعم وانتماء” ضمن فئات نقدية معقولة، تناسب جميع فئات المجتمع، لترفد خزينة النادي بكافة الأشكال، وتجهز لتنفيذ طروحات استثمارية أكبر في طريقها لاستحواذ الأزمة المالية، والبقية تأتي.

إضاءات

وتترك “مؤقتة الوحدات” إضاءات ناجحة في طريقها لإدارة جميع شؤون نادي الوحدات، منطلقة من مسؤوليتها الأساس في التحضير للانتخابات، حين خاطبت في أولى اجتماعاتها وزارة الشباب للاستفسار عن موعد امكانية اجراء انتخابات نادي الوحدات، والذي يحكمه بالتأكيد الوضع الوبائي للبلد، وقرارات اللجان المختصة في هذا الشأن، مؤكدة أن هدفها في هذا الملف يتلخص، في معالجة الثغرات التي حددتها المحكمة الإدارية العليا في قرارها القاضي، بعدم صحة انتخابات الوحدات للدورة 2019-2022.

ومضت نحو تفنيد الملفات كل على حدة، وهدفت الى استمرارية ألق وحضور نادي الوحدات رياضيا وثقافيا واجتماعيا، حين وفرت كل سبل الدعم لفرق الكرة الأول، الذي يمضي في صدارة ترتيب دوري المحترفين، وكذلك من جهوزية فرق الفئات العمرية، التي تستأنف دورياتها الشهر المقبل، ولم تتوان عن إيلاء كرة السلة اهتمامها، وتقديم فريق قادر على الدفاع عن لقبه، بالتعاقد مع جهاز فني كفؤ، ولاعبين على سوية عالية، وانطلق في استعدادته لخوض غمار منافسات كأس الأردن الشهر المقبل، وحافظت على نتاج وعمل لجانها العاملة، حين اعادت تشكيل اللجنة الثقافية، وعززت من حضور لجنة العلاقات العامة، وأكدت على اجتماع روابط الجماهير داخل وخارج الوطن، على قلب رجل واحد، والعمل من أجل مصلحة نادي الوحدات.

وزفت مؤخرا خبرا سارا الى أعضاء الهيئة العامة، بعد مخاطبتها وزارة الشباب/ مديرية شباب العاصمة، للبحث عن مدخل قانوني واستثنائي، يمنح أبناء قطاع غزة، المشاركة سواء بالاقتراع أو الترشح في الانتخابات المقبلة، وكذلك اتخاذها قرارا بتحويل عضوية الأعضاء المؤازرين- قرابة “2500” عضو-، لتجاوزهم المدة القانونية من بعد قبولهم مؤازرين، وفتحت لهم باب تقديم طلبات التحويل إلى اعضاء عاملين بالنادي.