مئات آلاف المصلين يؤدون صلاة عيد الفطر السعيد-(صور)

أدى مئات الآلاف من المصلين صباح اليوم الاثنين، صلاة عيد الفطر السعيد في مختلف المساجد والمصليات التي حددتها وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.

وألقى القاضي الدكتور زيد الكيلاني، خطبة العيد في ساحة المدينة الرياضية بعمان، مهنئا جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد والأسرة الأردنية بهذه المناسبة التي تأتي بعد إتمام العبادة وإنتهاء شهر رمضان المبارك.

وقال: في العيد نستذكر الأقصى المبارك الذي كان وسيبقى في قلوبنا جميعا، داعيا للمرابطين فيه بالنصر، ومباركا لهم العيد الذي يقضونه في رحابه؛ مدافعين عنه ليبقى طاهرا من عبث العابثين، مذكرا بالمحافظة على ميثاق الإيمان الذي عُقد في رمضان والاستمرار بالإلتزام بالعبادات. ودعا القاضي الكيلاني إلى صلة الرحم وتفقد الفقراء والمساكين تطبيقا لأوامر الله عز وجل، مؤكدا ضرورة الإصلاح بين الناس وفضائل الصفح والتسامح.

وشكر القاضي الكيلاني الله على نعمة العودة إلى المساجد بعد التباعد الذي فرضته جائحة كورونا، داعيا الله أن يديم على الأردن نعمة الخير والأمان والسكينة بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني حامي المقدسات والوصي عليها.

–(بترا)

مواطنون يؤدون صلاة عيد الفطر المبارك صباح اليوم في ساحة المدينة الرياضيه -(تصوير: أميرخليفة )

مواطنون يؤدون صلاة عيد الفطر المبارك صباح اليوم في ساحة المدينة الرياضيه -(تصوير: أميرخليفة )

مواطنون يؤدون صلاة عيد الفطر المبارك صباح اليوم في ساحة المدينة الرياضيه -(تصوير: أميرخليفة )