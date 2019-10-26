مئات الأسماك النافقة تغطي شاطئ منتجع سياحي في تايلاند

بانكوك -جنحت مئات الأسماك النافقة إلى شاطئ منتجع سياحي فاخر على الساحل الجنوبي لتايلاند وفق ما قال مسؤولون السبت، ما تسبب في انتشار رائحة كريهة في الموقع.

وقال رئيس المصايد في جزيرة بوكيت سيريبونغ باناسونتي لوكالة فرانس برس إن حوالى 300 متر من الشاطئ في جزيرة ناكا ياي غطي بالأسماك النافقة مضيفا أن السلطات تعمل على تحديد السبب وراء حالة النفوق الجماعية لكنه استبعد فرضية تلوث المياه.

وأوضح “لقد فحصنا نوعية المياه… لا يمكن أن تتسبب في النفوق الجماعي للأسماك”.

وكشف أنه يعتقد أن هذه الأسماك التي تباع حية كقوت للحيوانات ولا فائدة منها نافقة، ألقيت من مراكب صيد محلية. -(أ ف ب)