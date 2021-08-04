مئة مليون يورو إضافية للشعب اللبناني من فرنسا

باريس-أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء في مستهل مؤتمر دولي لدعم لبنان الغارق في أزمة مستفحلة أن فرنسا ستقدم في الأشهر ال12 المقبلة “التزامات جديدة لدعم مباشر للشعب اللبناني” بقيمة مئة مليون يورو مع إرسال نصف مليون جرعة من لقاحات كوفيد اعتبارا من الشهر الحالي.

وستشمل هذه المساعدة خصوصا القطاع التعليمي والزراعي والسلع الغذائية على ما أكد الرئيس الفرنسي عند افتتاحه هذا المؤتمر الذي يعقد عبر الفيديو ويترأسه مع الأمم المتحدة، في الذكرى السنوية الأولى لانفجار مرفأ بيروت.- ا ف ب