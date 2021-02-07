“مائة عام من الربيع الدائم” فعاليات ثقافية تجوب المحافظات

معتصم الرقاد

عمان- تحت عنوان “مائة عام من الربيع الدائم”، تقيم جمعية ربيع السلط الثقافة والفنون بمناسبة مئوية الدولة الأردنية سلسلة من الفعاليات الثقافية.

وستكون الانطلاقة من محافظة البلقاء، وتحديداً منطقة الصبيحي، على شكل ورشة فنية بمشاركة مجموعة من الفنانين الأردنيين بعنوان “تراثنا ربيعنا وفخرنا”، وسيتم إلقاء الضوء على الحياة الريفية والعادات والموروثات الشعبية والأكلات الأردنية. وإلى جانب هذه الفعالية، سيتم توثيق كل نشاط من خلال الرسم والتصوير والنحت وعمل فيلم وثائقي عن المنطقة والحياة الثقافية فيها.

وبعد هذه الانطلاقة التي ستكون غدا ستتوالى الفعاليات، لتشمل جميع محافظات المملكة وتسليط الضوء على فسيفساء المجتمع الأردني المتجانس بعاداته وتراثه ولباسه الشعبي والأكلات المتوارثة من شتى المنابت والأصول التي انصهرت معا داخل بوتقة المحبة الأردنية، لينتج هذا الخليط الذي نفخر به عالمياً. وبعد هذه الجولة حول المملكة، سيكون مهرجان ختامي ستقدم من خلاله خلاصة هذه الجولة بشكل فني متميز، يعكس لنا وجه الأردن الأجمل والأغلى.

وقالت رئيسة جمعية ربيع السلط الثقافة والفنون الفنانة ولاء حياصات “أقل ما يمكن أن نقدمه لبلدنا هو استذكار تاريخ دولة عريق على مدار مائة عام، وستستمر المسيرة بقيادة الملك عبدالله الثاني حفظه الله”.

وأضافت حياصات “جاءت فكرة إقامة الاحتفالية لتأكيد محبتنا وانتمائنا وولائنا للقيادة الهاشمية والمملكة وما حولها من أتباع كل من الدين الإسلامي والمسيحي، وأن الترابط والأخوة هما السمة الأساس”.

وتتابع حياصات “تحرص الجمعية على تقديم ما يمكنها للمساهمة في الحفاظ على التراث الأردني والهوية الثقافية الأردنية”.