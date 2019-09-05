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ماتوساس يستقيل من مهمة تدريب كوستاريكا بسبب “الملل”

منذ ساعتين

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سان خوسيه – أعلن الأوروغوياني جوستافو ماتوساس بشكل مفاجئ استقالته من تدريب منتخب كوستاريكا، مؤكدا أنه يشعر بـ”الملل” و”كما أنه في عطلة” بسبب الوقت القليل الذي يحظى به للعمل مع اللاعبين.

وقال ماتوساس في مؤتمر صحفي مفاجئ إنه يشعر أنه “غير منتج” وإنه لم يتخيل مدى صعوبة تولي الإدارة الفنية لمنتخب، حيث من المقرر أن يستمر ماتوساس مع كوستاريكا في مباراة الفريق الودية امام الاوروغواي يوم غد الجمعة، لينهي بعدها عقده يوم 10 من الشهر الجاري.

وأشار ماتوساس” “أصعب ما في تدريب منتخب هو أنك لا تتعامل مع اللاعبين يوميا. اشعر أنني لست منتجا. أحيانا يبدو لي أنني في عطلة بما أنني التقي باللاعبين كل شهرين، لقد اختبرت الأمر وهذا ليس ما أحبه. أنا مدرب أندية”.

وكان ماتوساس قد بدأ تدريب منتخب كوستاريكا في كانون ثاني (يناير) الماضي ومن حينها حقق مع الفريق 3 انتصارات وتعادل مرة وخسر 4 مرات. (أ ف ب)

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