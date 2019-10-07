ماتيب يتوج بجائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي

مدن – توج مدافع نادي ليفربول، الكاميروني جويل ماتيب، بجائزة أفضل لاعب في شهر سبتمبر في الدوري الإنجليزي والتي تمنحها رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية.

YES, JOEL 💪 Matip has been named as the @PFA Premier League Player of the Month for September 👏#PFAFansAward pic.twitter.com/syAHfv7toE — Liverpool FC (@LFC) October 7, 2019

وحصد ماتب على جائزة لاعب الشهر، متفوقا على على مهاجم أرسنال بيير إيمريك أوباميانج، وثنائي مانشستر سيتي رياض محرز وكيفن دي بروين، ومهاجم بورنموث كالوم ويلسون، ومدافع ليستر سيتي ريكاردو بيريرا.

لعب ماتيب في المباريات الثلاث التي خاضها فريق الريدز خلال شهر سبتمبر الماضي أمام نيوكاسل يونايتد وتشيلسي وشيفيلد يونايتد، وساعد الفريق في استكمال سلسلة الانتصارات بلا توقف. -(وكالات)