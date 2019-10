ماتيب يتوج بجائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي

مدن – توج مدافع نادي ليفربول، الكاميروني جويل ماتيب، بجائزة أفضل لاعب في شهر سبتمبر في الدوري الإنجليزي والتي تمنحها رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية.

YES, JOEL 💪

Matip has been named as the @PFA Premier League Player of the Month for September 👏#PFAFansAward pic.twitter.com/syAHfv7toE

— Liverpool FC (@LFC) October 7, 2019