ماتيوس لا يرى “مفهوما واضحا” في سياسة سان جيرمان

دورتموند (ألمانيا) – اعتبر النجم الالماني السابق والمحلل الحالي لوتار ماتيوس انه لا يرى “مفهوما واضحا” في سياسة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، مشيرا الى انه كان ينتظر “المزيد من توماس توخيل” في موسمه الاول مع فريق العاصمة.

وقال ماتيوس في مقابلة مع وكالة (فرانس برس) على هامش كأس السوبر الالمانية السبت بين بايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند، أن: “سان جيرمان المملوك قطريا من بين فرق قليلة قادرة على احراز لقب دوري ابطال اوروبا”.

وتابع: “لا أفهم الاتجاه الذي يريد ان يسلكه، اتصل غالبا بصديقي ناصر، لكنني لا ارى مفهوما واضحا”.

Lothar Matthäus: "Je ne vois pas un concept clair au Paris SG" https://t.co/1RzJ5R4Tha — RTBF Sport (@RTBFsport) August 3, 2019

واستطرد: “من يرحل من اللاعبين ومن يبقى؟ الامور تتغير بسرعة في كل المناصب، لا نصل الى الاستقرار، والاهم بالنسبة الي ان تعمل باستقرار على المدى الطويل كي تحقق النجاح”.

وعن تقييمه لمشوار مدرب سان جيرمان الالماني توخيل، أجاب: “توخل تم تمجيده في البداية لكن في النهاية احرز لقبا وحيدا، وهو لقب كان مجبرا على الفوز فيه (الدوري الفرنسي)، خسر الكؤوس وأقصي من دوري ابطال اوروبا ضد مانشستر يونايتد بعد الفوز خارج ارضه. مع كل الاحترام لتوماس توخل، إذ أجرينا التقييم أعتقد اننا كنا نتوقع المزيد منه”. (أ ف ب)