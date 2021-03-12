ماتيوس لا يستبعد تدريب المنتخب الألماني

برلين – لا يستبعد الألماني الدولي السابق لوثار ماتيوس أن يتولى الإدارة الفنية للمنتخب الألماني لكرة القدم خلفا ليواخيم لوف الذي أعلن انه سيرحل عن هذا المنصب عقب النسخة المقبلة من كأس الأمم الأوروبية.

واكد ماتيوس في تصريحات بمنتدى “Bayern Insider” نقلتها صحيفة (بيلد) الألمانية أن “الاتحاد الألماني لكرة القدم سيتخذ القرار. إذا طرح علي المسؤولين الأمر في أي لحظة فإنني سأدرسه”.

وتابع لاعب بايرن ميونخ السابق “فرانز بيكنباور لم يفكر في الأمر العام 1984 ولكنه وافق بدافع الضمير”.

ويعد ماتيوس من الأسماء المطروحة في الصحافة الألمانية لخلافة لوف، إلا أنه لا يعد الأقرب للمنصب.

ومن المرشحين بقوة لتولي المنصب بعدما أعلن يورجن كلوب مدرب ليفربول عدم استعداده لهذه المهمة، هانز فليك المدير الفني لبايرن ميونخ ورالف رانجنيك الذي أبدى استعداده لتولي المنصب لا سيما وأنه غير المرتبط بتدريب أي فريق حاليا. – (إفي)