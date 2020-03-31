ماتيوس ينتقد نوير بسبب تأخير تجديد عقده مع بايرن ميونيخ

برلين – انتقد الدولي الألماني السابق لوثر ماتيوس حارس المرمى مانويل نوير لتأخير تجديد عقده مع بايرن ميونيخ، بسبب خلافات على مدة العقد، وقال إن الحارس ينبغي أن يتذكر أن “الامتنان ليس طريقا له شكل واحد فقط”.

وقال ماتيوس في مقاله المعتاد عبر شبكة (سكاي): “ينبغي عليه أن يتذكر في هذه الأوقات أن الامتنان والتقدير لا يمكن أن يختصرا في شكل واحد”.

وتوقفت المفاوضات بين اللاعب البالغ من العمر 34 عاما والنادي البافاري الذي يعرض تجديد عقده لعامين آخرين، لينتهي في موسم 2023، بينما يطالب نوير بعقد حتى العام 2025.

#Bundesliga 🇩🇪 🔥Lothar Matthäus critica duramente al portero alemán Manuel Neuer por no renovar por el Bayern Múnichhttps://t.co/NMX0lvJ7S3 — Diario SPORT (@sport) March 31, 2020

وانتقد ماتيوس إصرار نوير على مدة معينة شريطة تجديد العقد “رغم أن أي ناد آخر لن يقبل بذلك مع تقدمه في العمر”.

وقال إن نوير يجب أن يتذكر وقوف نادي بايرن خلفه العام الماضي حينما كان هناك جدل حول هوية الحارس الأساسي بالمنتخب الألماني، وهاجم رئيس النادي أولي أوينيس بشكل قوي حارس برشلونة، مارك أندريه تير شتيجن، بسبب مطالبته باللعب كأساسي.

ودعا اللاعب أيضا إلى تذكر إبقاء بايرن عليه خلال إصابته الطويلة والمعقدة بين عامي 2017 و2018.

جدير بالذكر أن نوير انتقل إلى بايرن في 2011 قادما من شالكه وهو حاليا قائد الفريق البافاري. (إفي)