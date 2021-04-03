ماجدة الرومي تغني أغنية ممنوعة لأم كلثوم في مصر- (فيديو)

القاهرة- أحيت الفنانة اللبنانية ​ماجدة الرومي​، أول حفل يقام في قصر القبة بالعاصمة المصرية القاهرة بعد افتتاحه الجمعة، بأغنية ممنوعة للفنانة المصرية الراحلة أم كلثوم.

وغنت ماجدة الرومي أغنية “على باب مصر”، التي منعها الملك فاروق، لتلقى تصفيقا حارا من الجمهور الحاضر بعد إنتهاء أدائها، حيث قاد الأوركسترا المايسترو نادر العباسي، وقام الموزع الشاب أحمد الموجي، بإعادة توزيعها موسيقياً.

العمل الذي غنته ماجدة كانت قصيدته تحمل عنوان “أنا الشعب” لكن تم تعديل الإسم لاحقاً إلى “على باب مصر”.

كتب العمل كامل الشناوي ووضع الموسيقار محمد عبد الوهاب لحنه، وبعد قيام ثورة يوليو عام 1952، عقدت أم كلثوم جلسات مع محمد عبد الوهاب، وجرت بعض التعديلات على كلماتها الأصلية ومنها “أنت في صمتك مرغم” وباتت “كنت في صمتك مرغم”.

ثم غنتها أم كلثوم للمرة الأولى، في نادي الضباط بحضور الرئيس جمال عبدالناصر، وذلك في الحفل الذي أقيم يوم 23 يوليو 1964.

وغنت ماجدة في الحفل أيضاً أغاني أخرى لأم كلثوم بتوزيع موسيقي جديد.-(وكالات)