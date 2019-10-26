“ماجد الفطيم” تكلف بنوكا لإصدار صكوك بالدولار

دبي – كلفت ماجد الفطيم الإماراتية لمراكز التسوق بنوكا لترتيب إصدار محتمل لصكوك “خضراء” مقومة بالدولار الأميركي، حسب ما أظهرته وثيقة من أحد البنوك التي تدير العملية، يوم أمس الإثنين.

وعينت الشركة بي.ان.بي باريبا وسيتي غروب واتش.اس.بي.سي لتنسيق طرح الصكوك البالغة مدتها عشر سنوات إلى جانب مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك دبي الإسلامي والإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك أبوظبي الأول كمرتبين رئيسيين مشتركين.

السندات الخضراء فئة صاعدة من أدوات الدخل الثابت وقد توسع الصكوك الخضراء نطاق جاذبية السندات الإسلامية خارج أسواقها التقليدية في آسيا والشرق الأوسط لتضم المستثمرين المهتمين بالجوانب الأخلاقية في الدول الغربية.-(وكالات)