“ماجد الفطيم” توقع مع “Yellow Door Energy” لتزويد كارفور في الأردن بالطاقة الشمسية

عمان – وقعت ماجد الفطيم الشركة الرائدة في مجال تطوير وإدارة مراكز التسوق والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، اتفاقية تعاون مع شركة Yellow Door Energy ، الشركة الرائدة في مجال تطوير الطاقة الشمسية التجارية في المنطقة، لتوفير الطاقة الشمسية لمتاجر كارفور في الأردن.

وتهدف الاتفاقية التي تشمل بناء وتشغيل ونقل الملكية (BOOT) الطاقة بقدرة إنتاجية تبلغ 17 ميغاواط إلى تعزيز الكفاءة من خلال تزويد متاجر كارفور في كل من محافظات عمان والزرقاء ومأدبا والسلط بطاقة نظيفة تبلغ قدرتها الإنتاجية في السنة الأولى 29 جيجاواط ساعة، أي ما يلبي 100 % من احتياجات الطاقة الكهربائية للمتاجر في تلك المناطق.

آلان انجلبر، مدير كارفور الأردن لدى ماجد الفطيم للتجزئة قال:”تعد الاستدامة محورا مهما في أعمالنا ونقطة ارتكاز أساسية في استراتيجيتنا من أجل تحقيق المحصلة الإيجابية في البصمة الكربونية واستهلاك المياه بحلول العام 2040، وذلك من خلال توفير طاقة تجعلنا أكثر كفاءة في استهلاك المياه والحد من انبعاثات الكربون. وتتجاوز اتفاقية البناء والتشغيل ونقل الملكية دعم أهدافنا في توظيف الطاقة النظيفة في أعمالنا لتشمل خفض تكاليف الطاقة لدينا إلى النصف، الأمر الذي يتيح لنا توفير مزايا أكبر لعملائنا في الأردن”.

يعد نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية آلية تمويل للمشاريع الخاصة، حيث يقوم مستثمر من القطاع الخاص بتصميم وتشييد وإدارة أي من مشروعات البنية التحتية بعد الحصول على حق الامتياز من جهة خاصة او حكومية، وبصفتها مزود الطاقة في التفاقية المشار إليها، فسوف تقوم شركة Yellow Door Energy بالاستثمار في مرفق الطاقة الشمسية وتصميمه وإنشائه وتشغيله وصيانته. ويقع مرفق الطاقة الشمسية في شرق عمان، ويمتد على مساحة 366.000 متر مربع. ويضم المرفق 300.000 لوحة شمسية ومن المتوقع استكمال المرفق والشروع في توليد طاقة نظيفة لكارفور الأردن بحلول ربيع العام 2020.

المدير التجاري لشركةYellow Door Energy روري مكارثي علق على هذا الاتفاق قائلاً: “نحن فخورون بدعم كارفور وماجد الفطيم في مساعيها لتحقيق الاستدامة بالإضافة إلى خفض تكاليف الطاقة وزيادة القدرة التنافسية. ويعزز مرفق الطاقة الشمسية ريادة كارفور نحو تحقيق الاستدامة. ونحن نتطلع إلى دعم قطاع التجزئة بشكل عام في استخدام الطاقة الشمسية”.