ماجد زريقات: إقامة المهرجانات الثقافية ترفع من سوية الفنان الأردني

أحمد الشوابكة

مادبا- أكد الفنان الأردني ماجد زريقات أهمية إقامة المهرجانات والفعاليات الثقافية والفنية لرفع سوية الفنان الأردني، ووضع مكانته على الخريطة الفنية العربية، في تصريحه لـ”الغد” خلال تقديمه وصلة غنائية أول أمس في فعاليات احتفالات العيد التي تقيمها مديرية ثقافة مادبا.

وقال زريقات، في الحفل الذي أقيم على ساحة مركز زها الثقافي في مدينة مادبا على مدار ثلاثة أيام “إن هذا العام شهد نقلة نوعية لتواجد ومشاركة الفنان الأردني بقوة في المهرجانات المحلية، وبخاصة مهرجاني جرش والفحيص والمهرجانات والفعاليات التي تقيمها وزارة الثقافة في محافظات المملكة كافة”.

وأضاف “وخصوصا مهرجان صيف الأردن الذي ركز كثيرا على الفنان الأردني، ما أكسبه شهرة، وتعرف عليه جمهور المحافظات الذي يمتلك ذائقة فنية، وآذانا موسيقية وغنائية عالية الجودة”.

وأوضح أن الفنان الأردني لا يمكن أن يكتسب الوجود في عالم الإبداع الغنائي العربي والدولي، إلا أن يخرج من بيئته الأردنية التي تعد الأرض الخصبة له للمرور نحو النجومية، وفضاءات عالم الغناء العربي، فلم يعد التركيز على العاصمة عمان فقط لإقامة المهرجانات والفعاليات الثقافية والفنية، مبينا “فتجربة وزارة الثقافة في إقامة فعاليات مهرجانات أسهمت بشكل واضح وكبير في نشر صيت الفنان الأردني، ومعرفة إبداعاته وإمكانياته الطربية”.

ورجح زريقات أن تكون هذه النشاطات الثقافية والفنية نقطة مضيئة للفنان الأردني الذي هو بأمس الحاجة للدعم المعنوي قبل المالي لاكتساب جمهور يؤازره ويحترم إبداعه، مضيفا “وما قدمته من وصلة غنائية تفاعل معها الجمهور بطريقة جعلتني أتفاجأ كم هذا الجمهور يمتلك ذائقة طربية متينة”.

“علينا أن نعترف جميعا أن الفنان الأردني يمتلك طاقات هائلة من الإبداع، لكنه يحتاج إلى عملية الترويج، وهذا لن يتم إلا من خلال الاستمرارية في إقامة الفعاليات والمهرجانات، وتأسيس شركات للإنتاج الفني، غير ذلك سيصارع الفنان الأردني في الميدان وحده، في آخر المطاف يتراجع الى نقطة الصفر، وهذا لا يريده الفنان بتاتا”، وفق زريقات.

وثمن دور الحكومة ممثلة بوزارة الثقافة على هذه الجهود التي اتبعتها هذا العام بجعل الفنان الأردني عنوان المهرجانات والفعاليات لهذا العام، مع المطالبة باستمرارية إقامة هذه المشاريع الثقافية التي من شأنها رفع سوية الفعل الثقافي الفني.

ويستعد الفنان زريقات لإطلاق أغنية عاطفية بعنوان “موعود”، وهي من كلماته وألحانه، والتوزيع الموسيقي للأردني أحمد الشيخ، وهي باللهجة “العامية”، إضافة إلى أن هناك تعاونا مع المطرب الفلسطيني محمد عساف بتقديم كلمات لأغنية سيؤديها، ويلحنها مهدي الشيخ، بالإضافة لمشاركات عدة له محليا وعربيا، وفق ما أعلنه.

ويذكر أن الفنان زريقات متعدد المواهب، فهو ممثل وكاتب أغان، ومطرب وملحن.