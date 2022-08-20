ماجيك تضيف فئة Q LED لعائلتها الكبيرة..

تستعد شركة ماجيك الرائدة في صناعة الشاشات لإطلاق فئة تلفاز MAGIC Q LED فائقة الوضوح وهي الفئة الأكثر تفوقاً في مجموعة ماجيك الكبيرة.

وقال المدير العام للشركة ماهر شحادة ان الشركة رائدة في صناعة الشاشات وتحرص على التواجد بحضور خاص ومميز لتلبية رغبات المستهلك المحلي للاستمتاع بالحدث العالمي الأكبر كأس العالم 2022 وهو الحدث الذي تنتظره كافة شرائح المجتمع كل ٤ سنوات

وبين ان الشركة ستطلق خلال الايام القادمة في السوق المحلي والاسواق المجاورة عدة أحجام من هذه الفئة بأسعار تنافسية. وستنفرد ماجيك تزامناً مع اطلاق تلفاز ال Q LED بطرح ٦ فئات عالية الجودة تمتاز بتصاميم عصرية منوعة لتلبي كافة الاذواق وهي ماجيك بلاس، ميوزيك دولبي، كيرف دولبي، فريمليس دولبي، ضد الكسر دولبي و كلاسيك دولبي تمتاز جميعها بتقنيات صوتية وبث متفوق ومشغل هو الأعلى في ال سمارت TV.