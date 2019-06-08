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مادبا.. إتلاف 200 كلغم من الدجاج الفاسد

منذ 3 ساعات

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مادبا- اتلف قسم الرقابة الغذائية في بلدية مادبا الكبرى 200 كيلو غرام من الدجاج الفاسد كانت معدة لاستخدامها في احد المطاعم.
وقال رئيس البلدية المهندس أحمد الفساطلة: تم اتلاف الكمية المضبوطة وتحرير مخالفة بحق صاحب المحل لتحويله الى الجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه.
واضاف ان كوادر البلدية تعمل في الميدان باستمرار وخلال عطلة العيد، مهيبا باصحاب المطاعم والمحلات التجارية عدم عرض او تسويق اي منتج منتهي الصلاحية او غير صالح للاستهلاك البشري. –(بترا)

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