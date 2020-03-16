مادبا : إغلاق الموقع الأثري ومنشآت تجارية وتعقيم شامل للمؤسسات

أحمد الشوابكة

مادبا– أغلقت المواقع الأثرية والسياحية في محافظة مادبا امام زائريها وعقمت المواقع الأثرية والسياحية والمنشآت السياحية الاستثمارية للوقاية من فايروس الكورونا، وفقا لمدير السياحة في مادبا وائل الجعنيني.

و أكد الجعنيني أن المديرية طبقت عمليات التعقيم سواء لمركز الزوار والوحدات الصحية اضافة الى والمسارات بكاملها المؤدية الى موقع المدينة الاثرية.

وأشار إلى أنه تم بعمليات رش وتعقيم كامل الموقع الاثري بالتعاون مع بلدية مادبا الكبرى

وأضاف أنه تم التعميم على الفنادق السياحية والمطاعم للتعقيم والتي بدات بعملية التعقيم منذ أمس الأحد، مشيرا إلى انه تم تعقيم كافة مرافق المدينة الاثرية والمباني في الموقع مؤكدا ان كافة الموظفين ملتزمين باللوائح الإرشادية والتحذيرية التي أصدرتها اللجنة العليا الوبائية.

من جانب آخر قرر رئيس بلدية مادبا الكبرى المهندس أحمد سلامه الأزايده ونظراً للظروف الصحية الإستثنائية السائدة والإجراءات الإحترازية لمواجهة فايروس كورونا ما يلي :-

إغلاق سوق الجمعة الشعبي والمنشآت التجارية التي تمارس المهن التالية صالات الأفراح وصالات البلياردو ومحلات الألعاب الألكترونية PlayStation والعادية

وعدم تقديم الأراجيل في المقاهي والمطاعم وعدم تأجيرها للمنازل والمحلات

وعدم تأجير لوازم الأفراح والمناسبات وإيقاف كافة الأنشطة والفعاليات الإجتماعية والرياضية والثقافية ودورات مركز المعرفة في البلدية .