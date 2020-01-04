مادبا تستقبل 669.5 ألف سائح العام الماضي

محمد أبو الغنم

مادبا- سجل عدد زوار محافظة مادبا أكثر من 669.5 ألف زائر العام الماضي، حسب مدير سياحة مادبا وائل جعنيني.

وقال جعنيني لـ”الغد” إن نسبة زيادة عدد زوار المحافظة بلغت نحو 39.3 % أو ما يزيد على 189 ألف زائر؛ حيث بلغ عدد زوار المحافظة خلال العام 2018 قرابة 480.5 ألف زائر.

وأكد أن الرقم الذي سجلته محافظة مادبا من حيث عدد الزوار خلال العام الماضي جديد وغير مسبوق.

وأضاف جعنيني أن عدد زوار مادبا بلغ خلال شهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي أكثر من 47.6 ألف زائر مقارنة بـ37 ألفا بزيادة مقدارها تجاوز الـ10.5 ألف زائر أو بنسبة زيادة بلغت 28.6 %.

وبين أن جبل نيبو سجل المركز الأول في استقبال زوار المحافظة خلال العام الماضي؛ حيث بلغت أعداد زواره حاجز 669.5 ألف زائر مقارنة بـ480.5 ألف زائر خلال 2018، وجاء في المركز الثاني موقع كنيسة الخارطة التي استقبلت 467 ألف زائر مقارنة مع 316 ألفا خلال 2018، ليسجل مركز زوار مادبا المركز الثالث الذي استقبل 339.4 ألف زائر مقارنة بـ201.8 ألف زائر خلال العام 2018.

وحسب الجنسيات الأكثر زيارة إلى المحافظة، فكانت الأميركية والإيطالية بالإضافة إلى الفرنسية، مشيرا إلى أن حركة السياحة الداخلية كانت نشطة وقوية.

وأكد جعنيني أن الموسم السياحي في مادبا كان ملحوظا منذ بداية العام الماضي؛ حيث استقبلت المحافظة السياح من مختلف دول العالم.

وأوضح أن ما تحتويه مادبا من مواقع سياحية وأثرية جعل منها هدفا ومقصدا يبحث عنه الكثير من الزوار ومن مختلف الدول، بالإضافة إلى وجود احتياجات السائح كافة من خدمات ومطاعم وفنادق.

وأعلن جعنيني عن وجود أكثر من 100 منشأة سياحية في المحافظة تستقبل زوارها.

يذكر أن مادبا تضم أكثر من 17 فندقا من مختلف الفئات تضم نحو 540 غرفة بسعة أسرة تتجاوز الـ1000 سرير.

كما يوجد في مادبا نحو 25 مطعما سياحيا معروفا على مستوى المملكة.

وتضم مادبا أكثر من 19 مشغلا متخصصا بالقطاع السياحي، خاصة الرسومات الفسيفسائية وغيرها من الصناعات المعنية بالسياحة.

ويشار إلى وجود نحو 8 مكاتب سياحة وسفر تعمل بشكل ممتاز في أشكال الحجوزات كافة؛ حيث تضم أكثر من 25 دليلا سياحيا متخصصين في عملهم ويتقنون 10 لغات، وهم من الأدلاء المعروفين على مستوى المملكة.

ويعرف أن القطاع السياحي في محافظة مادبا يشغل أكثر من 675 عاملا غالبيتهم من المجتمع المحلي وأصبحوا خبراء في مجال السياحة والتعامل مع الزوار.