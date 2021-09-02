مادبا تكرم ابنها الروائي جلال برجس لفوزه بجائزة بوكر العالمية

أحمد الشوابكة

مادبا- في سياق الاحتفالية بمئوية تأسيس الدولة الأردنية، كرمت محافظة مادبا، أول من أمس، ابنها الروائي والشاعر جلال برجس الغليلات الفائز بجائزة “البوكر” الدولية للرواية العربية للعام الحالي عن روايته “دفاتر الورّاق”، في حفل مهيب أقيم على مسرح معهد مادبا لفن وترميم الفسيفساء، وسط حضور لافت، يتقدمهم محافظ مادبا علي الماضي الذي رعى الحفل التكريمي.

واستذكر المحافظ، في كلمته، عددا من المبدعين في محافظة مادبا الذين طرزوا اسم الوطن في المجال الإبداعي الثقافي على المستويين العربي والعالمي، من أبرزهم الأديب العلامة والمؤرخ روكس بن زائد العزيزي وغالب هلسا وسالم النحاس والدكتور سامي النحاس وجلال برجس.

ويضيف قائلاً “القارئ لتاريخ مادبا يعي تماماً أهميتها في الميادين الحياتية كافة التي ترنو إلى إيجاد جيل متسلح بالعلم والمعرفة يحمل في طياته القدرة على الإنتاج لبناء مستمر للوطن الذي نعتز به وبقيادته الهاشمية”.

ومن جانبه، أكد مساعد محافظ مادبا الدكتور صفوان مبيضين، أن الكاتب جلال برجس استطاع أن يغرق القارئ في إبداعه الروائي، من خلال عملية الجذب والاستمتاع بمحتوى أحداث كل الروايات التي أنتجها من فكره، وترمز إلى الواقعية بالسرد الكتابي، ما جعلها جامعة لمكونات الحياة المتية على الخير والشر في تركيبة وخلطة رائعة ترسم الحدود بين المثقف والجماهير وبين المثقف وعالميه الواقعي والخيال.

ولم يغب فضاء مادبا في روايات جلال برجس، بل كانت حاضرا بدءاً من روايته الأولى (مقصلة الحالم) مروراً برواية (أفاعي النار) التي فازت بجائزة كتارا، إلى رويته (دفاتر الوراق) التي فازت بجائزة البوكر العالمية، بحسب ما قال: “إن فضاء مادبا يعنيني الكثير، فهي جزء مهم من تركيبتي الإبداعية في مجال الأدب برمته، وبخاصة الرواية والشعر”، مؤكداً أن مادبا ولادة للإبداع، فهناك العديد من المبدعين الذين أثبتوا وجودهم في عالم الإبداع الثقافي، ومجدداً شكره وامتنانه على هذه المبادرة التكريمية التي أتت من أبناء مدينته مادبا، معتبراً التكريم وساماً على صدره لأهميته في مسيرته الإبداعية.

وكان للشاعر سعيد يعقوب حضور بهذه المناسبة التكريمية، بإلقائه قصيدة أثنى بها على ما حققه ابن مادبا جلال برجس من إنجاز بفوزه بجائزة البوكر عن الرواية العربية.

وفي السياق ذاته، تم عرض فيلم خاص عن الروائي والشاعر جلال برجس عرج فيه على أهم محطاته الإبداعية، ومن أبرزها فوزه بجائرة البوكر وجائرة كتارا، إضافة إلى إدخال روايته “سيدات الحواس الخمس” للقائمة الطويلة في الجائزة العالمية للرواية العربية 2019.

وأطلقت إدارة معهد مادبا لفن وترميم الفسيفساء على المدرج الرئيس للمعهد باسم الشاعر والروائي جلال برجس، وذلك تكريماً لإبداعاته في مجال الثقافة والأدب، وفق ما أعلنه عميد المعهد الدكتور أحمد العمايرة في الكلمة التي ألقاها في خضم الاحتفالية.

وفي نهاية الحفل الذي أداره الزميل الصحفي فلاح القيسي وشهد حضوراً وجاهياً ضمن الإجراءات الوقائية التي فرضتها جائحة كورونا، تسلم الكاتب جلال برجس الدورع من محافظ مادبا وبلدية مادبا وغرفة تجارة مادبا ومديرية شباب مادبا ومعهد الفسيفساء وملتقى الكرامة الثقافي، تقديراً لدوره في إثراء المكتبات العالمية من رواياته.

ويذكر أن جلال برجس الغليلات، شاعر وروائي أردني من مواليد 1970، يعمل في قطاع هندسة الطيران، له العديد من الروايات وكتب الشعر والقصة والمقالات النقدية والفكرية. عمل في الصحافة الأردنية لعدد من السنين، وترأس العديد من الهيئات الثقافية، والمجلات الثقافية. ويشغل الآن موقع رئيس “مختبر السرديات الأردني”.

وحصلت روايته “دفاتر الوراق” على الجائزة الدولية للرواية العربية للعام 2021، كما حصلت مجموعته القصصية “الزلزال” العام 2012 على جائزة روكس بن زائد العزيزي للإبداع. ونال عن روايته “مقصلة الحالم” العام 2013 جائزة رفقة دودين للإبداع السردي، وحازت روايته “أفاعي النار” على جائزة كتارا للرواية العربية 2015، وأصدرتها هيئة الجائزة في العام 2016. كما ووصلت روايته “سيدات الحواس الخمس” للقائمة الطويلة في الجائزة العالمية للرواية العربية 2019.