مادبا.. توجيه 225 إنذاراً لمؤسسات غذائية خالفت الشروط الصحية

مأدبا- قال مدير مديرية صحة مأدبا الدكتور محمد الشوابكة، إن قسم الرقابة على الغذاء، قام خلال الشهر الماضي بتوجيه 225 إنذاراً لمؤسسات غذائية في محافظة مادبا، لمخالفتها الشروط الصحية.

وأضاف الدكتور الشوابكة لـ(بترا)، اليوم السبت، أنه جرى كذلك توجيه مخالفات لـ 31 مؤسسة غذائية، وإغلاق 6 محلات لمخالفتها شروط الصحة والسلامة العامة، وإتلاف 175 كغم من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك.

وأشار إلى أن المديرية ستخاطب وزارة الصحة للحصول على جهاز للكشف عن فيروس كورونا للمساعدة في تسريع تنفيذ الفحوص المخبرية للعينات التي يتم سحبها وحالات الاشتباه والمخالطين للمصابين.