مادبا: سائقو حافلات عمومية يحتجون على خفض الشعة المقعدية

مادبا – احتج سائقو حافلات النقل العمومية العاملة على الخطوط الداخلية بمدينة مادبا اليوم السبت عن العمل احتجاجا على تخفيض الحكومة لسعة التحميل الى 50 بالمائة وفقا لاجراءات مكافحة كورونا اول من امس.

وتوقفت الحافلات العمومية في موقف الحافلات العمومية في مدينة مادبا في الجهة الشرقية، ما تسبب بازمة نقل بالمحافظة وسط شكاوى المواطنين من اضطرارهم الى استخدام وسائط النقل الخاصة باجرة مرتفعة.

وقال سائقون انهم يضربون عن العمل بسبب تكبدهم خسائر مالية كبيرة بسبب ارتفاع كلفة التشغيل مع خفض نسبة التحميل ، وخصوصا في حال الخطوط الطويلة التي تصل الى 20 كم.