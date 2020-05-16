مادبا: صوت الملك في مواجهة غطرسة الاحتلال صمام أمامنا الأخير

أحمد الشوابكة

مادبا– أكد مجلس محافظة مادبا أن صوت الملك عبد الله الثاني في مواجهة غطرسة الاحتلال الاسرائيلي في ضم اجزاء من الضفة الغربية وغور الاردن صمام الأمان الاخير عربيا واسلاميا لا يكف عن التمسك بالهوية الفلسطينية وصون حقوقها.

واذ يقف المجلس خلف الملك في مواقفه الرافضة لسياسة المد الاسرائيلي في الضفة الغربية وغور الاردن فإنه يسعى للجم السياسات الاسرائيلية أحادية الجانب والتي تقوض بدورها اتفاقية السلام الاردنية الاسرائيلية.

ويرى المجلس ان تصريحات جلالة الملك عبدالله الثاني التي ادلى بها الى مجلة دير شبيغل الالمانية، تشكل دعوة صريحة للعالم اجمع بتحمل مسؤولياته السياسية والاخلاقية تجاه القضية الفلسطينية، وبما يضمن إفشال المخططات الاسرائيلية الرامية الى نزع الهوية الفلسطينية وتشتيت الجهود العالمية حول القضية الفلسطينية.

واكد المجلس على ان المواقف الهاشمية الشجاعة تجاه القضية الفلسطينية تعكس نبض الشعوب العربية وقناعتها في حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

وجدد المجلس تاكيده على وقوف الاردنيين جميعهم صفا واحدا خلف القيادة الهاشمية، ومواقفها المشرفة، داعيا العالم اجمع للاستماع الى صوت العقل والحكمة الذي ينادي به جلالة الملك دوما في كافة المحافل الدولية.