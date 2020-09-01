مادبا: عزل منزل وعمارة وسحب 71 عينة من بينها 27 لمخالطين مصابة في المخيم

احمد الشوابكة

مادبا – عزل محافظ مادبا علي الماضي منزل وبناية في مخيم مادبا، بعد اكتشاف إصابة عشرينية بفيروس كورونا أثناء الفحص العشوائي الذي تقوم به لجنة الأوبئة في محافظة مادبا.

كما قرر الماضي تعليق الدارسة في مدرستي ذكور وإناث في مخيم مادبا التابعتين لوكالة الغوث إلى يوم الاحد المقبل بالتنسيق مع مديرة التعليم لوكالة الغوث لمنطقة جنوب عمان لحين استكمال عمل فرق الاستقصاء الوبائي والتعقيم، وفق ما قال للغد

من جانبه أكد مدير صحة محافظة مادبا الدكتور محمد الشوابكه أن فرق الاستقصاء الوبائي استمرت في عملها لساعات متأخرة وتم سحب 71 عينة من المجاورين لمصابة مخيم مادبا ضمن بروتوكول وزارة الصحة منها 27 عينة لمالخطين من ذوي المصابة ومجاوريها .

وأضاف الشوابكة انه تم وضع التدابير الصحية اللازمة من قبل فريق التقصي الوبائي في مديرية الصحة واخذ الاحتياطات اللازمة من حيث عمل الفريق بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وبخاصة مديرية شرطة مادبا ووضع منزل وعمارة تحت العزل بعد اخذ العينات .

وبين الشوابكه أن فرق الاستقصاء الوبائي ستعاود عملها صباح اليوم الثلاثاء وسحب عينات من مناطق واسعة بالمخيم وإرسالها للمختبرات في وزارة الصحة والاستقصاء عن مخالطي تلك المصابة ومخالط المخالطين لها .

وقال رئيس قسم الأوبئة في مديرية صحة مادبا الدكتور يونس التلاوي انه تم سحب عينات عشوائية قبل فترة وجيزة من مخيم مادبا وعدة مواقع أخرى وبعد الفحوصات المخبرية تبين إصابة سيدة من مخيم مادبا .

وأضاف التلاوي انه تم إبلاغنا من وزارة الصحة بآخذ الاحتياطات الصحية اللازمة من قبل الفريق المتخصص والحجر المنزلي للعائلة وتحويل المصابة لمراكز العزل في عمان .

وبين التلاوي انه تم اخذ عينات من المخالطين والمجاورين للمصابة وستظهر النتائج المخبرية خلال اليوم أو غدا على ابعد حد وسيكون هناك فريق آخر وسحب عينات عديدة من المخالطين ومن المخيم وأطراف المخيم لحين التأكد من خلو المخيم من هذا الوباء .