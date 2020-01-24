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مادبا.. فيضان سد الوالة وانهيار محدود بشارع في ماعين (فيديو)

منذ 12 دقيقة
سد الوالة بعد امتلائه في موسم الشتاء الماضي

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أحمد الشوابكة

مادبا- قال محافظ مادبا الدكتور بلال النسور إنه نتيجه الهطول المطري الأخير زادت كمية المياه عن منسوب سد الوالة وحصل فيضان للسد و جريان المياه خلال وادي الوالة والهيدان وتم معالجة الفيضان بالتنسيق مع مركز الامن الوطني و إدارة الأزمات و غرفة عمليات وزارة الداخلية و الوضع تحت السيطرة، وتم تنبيه القاطنين على جانبي الوادي من  المزارعين ومربي المواشي بالابتعاد عن مجرى السيل، مشيرا إلى أن الأحوال طبيعية جدا وأن الفيضان محدود.
وفي ذات السياق، قال النسور أن أحد الطرق المؤدية إلى حمامات ماعين أصابها انهيار بسيط وتم اصلاحه ولم تحدث هنالك أي إصابات أو خسائر، لافتا إلى أنه على رأس فريق العمل في الميدان وغرف العمليات تتابع على مدار الساعة.

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