مادبا: “كورونا” يغيب موائد الإفطار الرمضانية

أحمد الشوابكة

مادبا – رغم انقضاء النصف الأول من شهر رمضان المبارك، الا ان العائلات المادباوية ما تزال تفتقد اللمة على موائد الإفطار، التي تعد أحد اهم الطقوس الرمضانية، بسبب الإجراءات الوقائية المشددة، التي فرضتها الحكومة لمكافحة فيروس كورونا.

ويؤكد عدد من المواطنين، أن عدم إقامة الولائم والعزائم، على خلاف السنوات الماضية، والتي اعتادت فيها الأسر على إقامة الولائم والعزائم، أفقد الشهر الفضيل مظاهر الفرح والبهجة بشهر الصوم.

واقتصرت مائدة الإفطار على أفراد الأسرة الصغيرة، منعا من المخالطة مع المعارف والأقارب، واصفا مرور الأيام العشرة الأولى من الشهر الفضيل لهذا العام، بالايام الحزينة، بسبب الحرمان من «اللمة» التي كانت تتكرر في أيام الشهر الكريم من كل عام.

واعتاد المواطن طراد ابو قاعود وأسرته خلال السنوات الماضية على تناول طعام الإفطار، لدى والديه وأهل زوجته، إضافة إلى تلقي دعوات أخرى من الأقارب.

فيما يشير المواطن علي الشوابكة، الى أنه اعتذر عن دعوة الذهاب إلى منزل والدته للافطار خشية نقل العدوى لها، مضيفا أن الموضوع كان ايضا صعبا في ظل الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة لمكافحة فيروس كورونا.

كما يقول المواطن محمد حسينات، انه وزوجته افتقدا اللمة على مائدة الإفطار التي اعتادا عليها مع الاهل والأقارب والانسباء والأصدقاء، وهي جزء مهم من طقوس الشهر الفضيل، مشيرا إلى أن تزامن حلول شهر رمضان المبارك مع ازمة فيروس كورونا والإجراءات المشددة التي اتبعتها الحكومة، أجبرته وأسرته على تناول الإفطار في منزله.

فيما تؤكد الخمسينية ام محمد، اختلاف طقوس الشهر الفضيل لهذا العام كليا عن السنوات الفائتة، بسبب ما فرضه فيروس الكورونا من اجراءات طغت على الحياة العامة، مشيرة الى افتقاد «اللمة» على مائدة الإفطار في اكثر الاشهر حميمية مع الاهل.

بيد ان ام محمد تؤكد، ان هذا الظرف القاهر، يحتم علينا أن نراعي خطورته وبالتالي الامتثال للاجراءات الوقائية التي فرضتها الجهات المسؤولة، لمنع انتشار عدوى الفيروس.