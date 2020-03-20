مادبا.. مخابز ومحال تموينية تشهد ازدحاما بعد إعلان حظر التجول

أحمد الشوابكة

مادبا – تشهد مخابز وأسواق الخضار والفواكه في مدينة مادبا ازدحاما شديدا لغاية هذه اللحظة، بعد إعلان الحكومة حظر التجول غدا صباحا.

وأكد رئيس بلدية مادبا الكبرى المهندس احمد سلامة الازايدة أن إعلان حظر التجول شكل حالة غير مسبوقة من تهافت المواطنين على الأسواق، خصوصا المخابز، لافتا إلى أن هناك ازدحام ملحوظ ومتزايد، غير أن كافة المواد التموينية متوفرة ولا تستدعي القلق .

وقال الازايدة ، أن كوادر البلدية عقمت كافة الأحياء والشوارع والمواقع التجارية بمواد التعقيم الخاصة بالرش ، وأن البلدية ما تزال تعمل على تنفيذ حملة موسعة لرش وتعقيم المرافق والساحات العامة في ومن بينها مستشفى النديم الحكومي والمراكز الصحية.

وأكد أن كوادر البلدية وبمساندة من لجنة الصحة والسلامة العامة بجولات تفتيشية لكافة المحال التجارية خلال اليومين الماضيين، وتم ضبط حالات التلاعب بالأسعار، خشية لعملية استغلال المواطنين في هذا الظرف، داعيا المواطنين الإلتزام ببيوتهم ، وعدم الخروج ، تحت أي ظرف ، طيلة فترة إعلان الحكومة حالة حظر التجول التي ستبدأ غدا السبت