مادبا.. مزارعون يطالبون الحكومة بتصاريح لأجل عملهم

احمد الشوابكة

مأدبا – طالب مزارعون في محافظة مادبا الحكومة منحهم تصاريح من أجل تمكنهم من الوصول إلى مزارعهم واغنامهم بسبب حظر التجول وعدم السماح لهم بمغادرة منازلهم.

ويخشى المزارعون ومربي الماشية من إتلاف مزروعاتهم نفوق مواشيهم في حالة عدم منحهم تصاريح للوصول إلى مشاريعهم.

وأكد عدد من المزارعين انهم لم يتمكنوا من نقل حليب الاغنام مما يؤدي الى فساده وخسائر يتحملها المزارع، واصبحوا في حيرة من أمرهم.

وأوضح المزارع فراس الرواجيح أن مزرعته بحاجة إلى ماء وسقايتها، مطالبا الجهات المعنية تحمل مسؤوليتها تجاه ماشيتهم ومزارعهم.

فيما أكد رئيس لجنة الزراعة في مجلس محافظة مادبا ” اللامركزية ” المهندس احمد جمعة الشوابكة ،انه يتابع أوضاع المزارعين ومربي المواشي مع كافة الجهات ، لتوفير السبل الكفيلة للحفاظ على المزارع وتربية الماشية ، مشيرا إلى أنه تم الحصول على ثلاثمائة تصريح ، وأننا نحاول الحصول على تصاريح لكافة المزارعين المسجلين فعليا في سجلات مديرية زراعة مادبا.

وكان جلالة الملك وجه في اجتماعه مع المسؤولين في مركز إدارة الأزمات على ضرورة تمكين المزارعين وانسيابية عملهم.