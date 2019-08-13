مادبا.. مواطن يدهس آخر ثم يطعنه في وجهه

أحمد الشوابكة

مادبا- أقدم سائق مركبة خاصة على طعن مواطن في منطقة الوجه بأداة حادة، بعد أن دهسه، اليوم الثلاثاء، في منطقة مخيم مادبا، فيما وصفت حالته الصحية بالسيئة، وتم نقله إلى مستشفى النديم الحكومي بمادبا لتلقي العلاج اللازم، ثم تم تحويله لأحد المستشفيات الخاصة بعمان بسبب حالته الصحية الحرجة، بحسب مصدر أمني في مديرية شرطة مادبا.

من جهة أخرى، أكد مصدر طبي في مستشفى النديم الحكومي أن وضع المصاب سيء جدا لوجود كسور وجروح ورضوض في الجسم إثر ارتطامه بجسم صلب وجرح قطعي بالوجه إثر تعرضه للطعن بأداة حادة ووجود نزيف داخلي بالجسم.

وكان قد قتل شاب عشريني، مساء أمس الاثنين، وأصيب آخر طعنا بواسطة أداة حادة، إثر مشاجرة جماعية في منطقة الشقيق التابعة للواء ذيبان في محافظة مادبا.