السلايدر الرئيسيمادبامحافظات

مادبا.. مواطن يدهس آخر ثم يطعنه في وجهه

منذ 3 ساعات
طعن -تعبيرية

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

أحمد الشوابكة

مادبا- أقدم سائق مركبة خاصة على طعن مواطن في منطقة الوجه بأداة حادة، بعد أن دهسه، اليوم الثلاثاء، في منطقة مخيم مادبا، فيما وصفت حالته الصحية بالسيئة، وتم نقله إلى مستشفى النديم الحكومي بمادبا لتلقي العلاج اللازم، ثم تم تحويله لأحد المستشفيات الخاصة بعمان بسبب حالته الصحية الحرجة، بحسب مصدر أمني في مديرية شرطة مادبا.
من جهة أخرى، أكد مصدر طبي في مستشفى النديم الحكومي أن وضع المصاب سيء جدا لوجود كسور وجروح ورضوض في الجسم إثر ارتطامه بجسم صلب وجرح قطعي بالوجه إثر تعرضه للطعن بأداة حادة ووجود نزيف داخلي بالجسم.

وكان قد قتل شاب عشريني، مساء أمس الاثنين، وأصيب آخر طعنا بواسطة أداة حادة، إثر مشاجرة جماعية في منطقة الشقيق التابعة للواء ذيبان في محافظة مادبا.

مقالات ذات صلة

حجاج على صعيد عرفات خلال موسم الحج الماضي

السعودية تسمح لعشرات “السجناء” من أداء فريضة الحج

منذ 28 دقيقة
منشأة نفط (ارشيفية)

بعد التهدئة بالحرب التجارية بين واشنطن وبكين.. قفزة في أسعار النفط

منذ 56 دقيقة
مبنى وزارة الخارجية- (أرشيفية)

الأردن يستنكر تصريحات وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي بخصوص “الأقصى”

منذ ساعة واحدة

إخماد حريق أعشاب جافة وأشجار حرجية في جرش

منذ ساعتين
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock