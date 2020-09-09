مادبا: نقل المصابين بكورونا إلى البحر الميت للعلاج

مأدبا- قال محافظ مادبا علي الماضي ان الاصابات الاربعة التي ظهرت اليوم في محافظة مادبا تم نقلها الى البحر الميت لتلقي العلاج وحصر المخالطين واخذ عينات لفحصها.

واضاف الماضي في تصريح لوكالة الانباء الاردنية (بترا)، “بعد ارتفاع إصابات كورونا تم الاخذ بالإجراءات الكفيلة بالوقاية من ضمنها التباعد في المساجد ووضع الكمامات وارتداء القفازات بالتنسيق مع اوقاف مادبا ومتابعة لجان رعاية المساجد خصوصا ايام الجمع”.

وأضاف، “تطبيقا لامر الدفاع تم نشر الكوادر الامنية وتشكيل لجان صباحية ومسائية برئاسة حاكم اداري وتضم عددا من الدوائر لمتابعة وتطبيق امر الدفاع”، مشيرا الى إغلاق 117 محلا ومخالفة 6 اشخاص وحجز 3 مركبات لعدم التقيد بشروط السلامة العامة.

ودعا الماضي المواطنين الى ضرورة اتباع تعليمات وشروط السلامة العامة للحفاظ على صحتهم وحمايتهم وحماية اسرهم.