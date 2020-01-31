مادبامحافظات

مادبا: وقفة احتجاجية ترفض صفقة القرن.. وتلتف حول الوصاية الهاشمية

منذ ساعتين
مشاركون في وقفة احتجاجية أمام مسجد الحمد في مادبا - الغد
مشاركون في وقفة احتجاجية أمام مسجد الحمد في مادبا - الغد

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

أحمد الشو ابكة

مادبا – نفذ عدد من الفعاليات الشعبية والحزبية والاجتماعية في الحي الشرقي في مدينة مادبا، بعد صلاة الجمعة اليو، وقفة احتجاجية أمام مسجد الحمد، تنديدا بصفقة القرن وتاييدا لجلالة الملك عبدالله الثاني.

وتحدث فيها رئيس مجلس محافظة مادبا ” اللامركزية ” عن الرفض ضد ما يسمى بصفقة القرن التي أعلن عنها الرئيس الاميركي ترامب، مؤكدا تأييده لمواقف جلالة الملك عبد الله الثاني إتجاه الشعب الفلسطيني الشقيق بتقرير مصيره بإقامة دولته وعاصمتها القدس الشريف. مشيرا إلى أن الوصاية الهاشمية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في الأراضي الفلسطينية خط أحمر ولا يمكن أخذها من الهاشميين.

مقالات ذات صلة

انهيار مدخل جرش الجنوبي بعد انزلاق الكتل الترابية والصخرية

منذ 23 دقيقة
تصادم مركبتين على الطريق الصحراوي - من لمصدر

إصابة إثر تصادم مركبتين في تحويلة العامرية على “الصحراوي”

منذ 25 دقيقة
سيارة اسعاف - الدفاع المدني -أرشيفية

البلقاء: “الدفاع المدني” ينقذ طفلاً علقت يده بمربط غاز حديدي – فيديو

منذ 47 دقيقة
متحدث خلال وقفة احتجاجية امام مسجد المفرق الكبير - الغد

وقفة احتجاجية في المفرق: القدس عاصمة فلسطين العربية

منذ ساعة واحدة
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock