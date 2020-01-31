مادبا: وقفة احتجاجية ترفض صفقة القرن.. وتلتف حول الوصاية الهاشمية

أحمد الشو ابكة

مادبا – نفذ عدد من الفعاليات الشعبية والحزبية والاجتماعية في الحي الشرقي في مدينة مادبا، بعد صلاة الجمعة اليو، وقفة احتجاجية أمام مسجد الحمد، تنديدا بصفقة القرن وتاييدا لجلالة الملك عبدالله الثاني.

وتحدث فيها رئيس مجلس محافظة مادبا ” اللامركزية ” عن الرفض ضد ما يسمى بصفقة القرن التي أعلن عنها الرئيس الاميركي ترامب، مؤكدا تأييده لمواقف جلالة الملك عبد الله الثاني إتجاه الشعب الفلسطيني الشقيق بتقرير مصيره بإقامة دولته وعاصمتها القدس الشريف. مشيرا إلى أن الوصاية الهاشمية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في الأراضي الفلسطينية خط أحمر ولا يمكن أخذها من الهاشميين.