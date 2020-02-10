“مادة سوداء” تسيل على جدار شقة في أميركا تكشف عن وفاة غامضة

ترجمة: ينال أبو زينة

الغد- تملك الرعب رجلان يعيشان في شقة في مينابولس، ولاية مينيسوتا الأميركية، عندما اكتشفا أن المادة السوداء “ذات الرائحة السيئة” التي وجداها تسيل على جدار شقتهما، ما هي إلا دماء جار يعيش فوقهما مات قبل أسبوع.

وقد كان إيه جيه ماكرادي غرد على التويتر بصور ومقاطع فيديو لبقع الدماء على جدار شقته قبل اكتشاف حقيقتها، مبيناً أنها أصبحت “كريهة الرائحة مؤخراً”، ليتصل إثر ذلك هو وزميله في السكن بفريق الصيانة من أجل تحري مصدر هذه المادة الغريبة التي كشفت الجسم المتحلل لجارهم، حسبما ذكر “موقع ميترو” الأميركي.

وبعد بحث في القضية، كشفت السلطات أن السائل شبيه القطران الأسود هذا ما هو إلا سوائل لجسد الميت تسربت عبر السقف إلى شقة إيه جيه.

وأخبر إيه جيه وزميله في السكن، إيفين شولتز، متابعينهما على تويتر بهذا الاكتشاف القاتم، بحيث قال إيه جيه: “أصبحت رائحة شقتي سيئة للغاية مؤخراً، لأكتشف أن ذلك الرجل الذي يسكن فوقي ميت منذ أكثر من أسبوع. وقبل أن يسألني أي شخص منكم عن الحدث، فقد تم اكتشاف جثته بعد ان سال دمه من السقف إلى جدار شقتي”. وأضاف لاحقاً: “إن كل ما أعرفه عن الأمر هو أن هذا الرجل مات أثناء نومه. وتحلل جسده لتتسرب سوائله بطريقة ما إلى شقتنا”.

وبين إيه جيه أنه لاحظ وزميله المادة الغامضة على جدارهما ليتصلا بسرعة بفريق الصيانة، مبيناً أن: “فريق الصيانة لم تكن لديه أي فكرة عن هذه المادة. ولذلك صعد أحد العمال إلى الطابق العلوي ليرى إذا ما كان سكانها يعانون نفس المشكلة ليتكشف الجثة مصادفةً”.

وأكد المتحدث باسم شرطة مينابولس، جون إلدر، أن الجثة وجدت في الشقة العلوية، قائلاً إن رجال الشرطة تقصوا المشهد ولم يجدوا أي شيء مثير للاشتباه.