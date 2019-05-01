مادورو يعلن “إفشال” المحاولة الانقلابية ضد نظامه

كراكاس- أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الثلاثاء “إفشال” انتفاضة عسكرية نفّذتها ضدّ حكمه مجموعة صغيرة من العسكر المؤيّدين لخصمه زعيم المعارضة خوان غوايدو، متوعّداً المتورّطين في هذه “المحاولة الانقلابية” بملاحقات جزائية.

وفي خطاب بثّ عبر التلفزيون والراديو واستمرّ زهاء الساعة هنّأ مادورو القوات المسلّحة على “إفشالها المجموعة الصغيرة التي كانت تعتزم إشاعة العنف من خلال هذه المناوشات الانقلابية”.

وأضاف أنّ ما جرى “لن يظلّ من دون عقاب، ولقد تحدّثت مع النائب العام. لقد عيّنت ثلاثة مدّعين عامّين (…) هم بصدد استجواب كلّ الأشخاص الضالعين”.-(أ ف ب)